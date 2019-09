La oposición dice que el Gobierno no negoció el reperfilamiento y la ley quedaría para después de las elecciones

La iniciativa ingresó el jueves a última hora a Diputados. Rossi y Kosiner aseguran que no conocían su contenido.

El ingreso del proyecto para reperfilar la deuda, que entró este jueves a última hora en Diputados, no fue negociado con la oposición, según afirmaron los líderes parlamentarios del kirchnerismo y el bloque justicialista.

"No lo hablaron conmigo, ni con nadie de mi bloque. Tampoco lo sabían los diputados del propio oficialismo. No tenemos ningún compromiso previo con el Gobierno y vamos a tomarnos el tiempo necesario para analizarlo", aseguró a Clarín el presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

En la misma línea se expresó el jefe de la bancada justicialista, Pablo Kosiner: "No vamos a emitir opinión por ahora. Lo vamos a analizar tranquilos. Ellos son los que tienen que explicar por qué hacen lo que hacen. Es incomprensible que hablen de buscar consensos y hagan esto", señaló el salteño.

En el lavagnismo aseguraron que no estaban al tanto de los detalles del proyecto y dicen que les sorprendió que ingresara por la Cámara baja y no por Senadores, como se había supuesto en un inicio. "Estamos analizándolo, estas cosas hay que leerlas con mucho detalle", apuntó un legislador de Consenso Federal.

La rápida aclaración de los principales bloques opositores tiene que ver con el desde el Gobierno habían señalado que demorarían el envío del proyecto para consensuarlo con el peronismo.

Desde el Ejecutivo retrucaron. "Nosotros lo hablamos con los referentes más importantes de los principales espacios. Pero tampoco vamos a ir al cruce”, dijeron desde la Casa Rosada.

Sin embargo, la medida también asombró a legisladores del oficialismo. Al jefe de la bancada de Cambiemos, Mario Negri, se lo comunicó el propio ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el jueves, minutos antes de que el texto llegara al Congreso.

"El resultado del debate parlamentario será una ley que necesitará el próximo presidente, sea quien sea quien gane las elecciones. Por eso mismo se precisa de la responsabilidad de todas las fuerzas políticas", escribió Negri en su cuenta de Twitter.

Dado que la deuda que se quiere reperfilar tiene vencimientos de mediano plazo y los primeros vencimientos se dan el año que viene, tanto legisladores opositores como oficialistas coinciden en que no había urgencia para mandarlo y en que el principal afectado por este tema será el próximo presidente.

Desde el Gobierno habían deslizado en los últimos días que el proyecto fue hablado con "con los economistas de la principal fuerza opositora", que lleva a Alberto Fernández como candidato. Sin embargo, en el entorno de Fernández lo desmienten.

En el peronismo, en cambio, señalan que el Ejecutivo envió la ley simplemente para cumplir con el anuncio que había hecho hace tres semanas y para que la semana que viene Lacunza viaje al encuentro con el FMI con "los deberes hechos".

En la Rosada reconocen que el proyecto no es urgente pero sí importante para "enviar una señal a los mercados" de que "Argentina no va a defaultear".

Lo cierto es que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, aún no giró el proyecto a ninguna comisión. En principio, lo haría a la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero ese recorrido se terminará de definir la semana que viene. No hay plazos todavía para una posible sesión. Al igual que el presupuesto, es un tema que quedaría para después de las elecciones.

Desde el bloque del FpV apuntaron que ellos no la van a apurar. "La idea es pisar la pelota, ir con tranquilidad", apuntaron en ese espacio.

Por su parte, en un primer estudio, Rossi señaló que hay algunos artículos que el oficialismo deberá "explicar bien". "De mínima tienen que informar cómo es la composición de esa deuda, que no lo detallan. El proyecto no detalla la parte de deuda pública, y ahí está el Banco Nación, el Anses y las provincias. Hay que tener cuidado con eso porque si no, como se dice en criollo, vestís un santo para desvestir otro", aseguró a Clarín.

También hizo hincapié en otros dos artículos que, considera, son necesarios conversar: el que modifica un artículo de la ley Complementaria Permanente de Presupuesto y el artículo tercero que, en su entender, "suprime las condiciones normales para contratar agentes financieros". "Van a elegir a quienes quieran. Ya tuvimos a Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger procesados por el megacanje", advirtió.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Jazmín Bollorini