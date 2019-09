Lousteau hace campaña en soledad y solicitó “salir de la grieta”

Martín Lousteau, candidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, sostuvo que “el primer paso para construir el futuro es salir de la grieta“, al protagonizar una actividad con un grupo de universitarios en el barrio porteño de Palermo. “Tenemos que pensar que aquellas cosas que nos pueden separar es solo alguna dimensión cuando hay muchas otras, entre ellas ser conciudadanos argentinos, que nos unen y nos obliga a convivir para un futuro mejor y más ordenado”, deseó.

“Tenemos que poder salir del estado mental de pensar que lo que nos pasa es culpa de otro o que nuestros problemas que arrastramos desde hace año, solo se pueden resolver por la magia”, agregó el diputado nacional. Lousteau se expresó de esa forma durante la presentación de su libro “Debajo del agua”, en la sede emplazada en Paternal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Por su parte, Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, afirmó este martes que el papa Francisco “debería, para superar la grieta sobre su imagen, estar presente en el traspaso de mando del 10 de diciembre“. “Un hombre que se pone a sus espaldas el proceso de paz en Colombia, entre las fuerzas armadas revolucionarias y el Estado, que no tiene miedo de mediar entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué no venir a aportar su cuota de prestigio, su palabra, para que los argentinos terminemos con esta grieta?”, analizó.

“De esta manera, el Sumo Pontífice visitaría el país durante el período de Gobierno de Mauricio Macri y no lo haría recién el año que viene, cuando es factible que gobierne Alberto Fernández. En este sentido, tengo ganas de que Francisco acompañe el traspaso de mando del 10 de diciembre, aunque es solo una idea mía”, manifestó en una entrevista radial con La 990.

“Me parece que el Papa cometió un error al no venir en los tres años de Cristina (Fernández de Kirchner) ni en los cuatro de Macri y debería, para superar la grieta sobre su imagen, venir tipo el 7 de diciembre y quedarse para el traspaso de mando. Esta fecha no está muy cerca y si hay voluntad (por parte del Vaticano), se puede hacer este viaje”, instó el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.

Asimismo, en el programa “Animales Sueltos”, conducido por Alejandro Fantino, la periodista Romina Manguel reveló la semana pasada que existe una idea que anda dando vueltas de que el Papa sería el indicado para cerrar la grietaen la Argentina. “Es una persona cercana a la fórmula Fernández-Fernández, piensan en quién puede apaciguar los ánimos. La idea la dio Eduardo Valdés, exembajador en el Vaticano”, detalló la columnista.

“La propuesta es que el papa Francisco venga a Argentina, dicen desde el Vaticano que no es posible, porque se debe planificar con un año de anticipación”, agregó. Mientras que el analista político Rosendo Fraga le contestó: “El Papa tampoco vino con CFK (Cristina Fernández de Kirchner) en el poder. En el macrismo han revisado su hostilidad respecto al Papa en las últimas semanas”.

