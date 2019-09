Cristina Caamaño: “Lo que pensamos es que hay que democratizar la Justicia”

La fiscal presidente de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, estuvo en el programa radial ‘Cada Mañana’ y brindó detalles del proyecto de ley que busca modificar la Constitución de la Nación. “No es una iniciativa que hayamos hecho en Justicia Legítima. Lo que yo dije fue una idea, dije ‘creo que las cosas se van a ir reformando solas, así todo para evitar que nos vuelvan a endeudar tres o cuatro generaciones se necesitaría hacer una reforma constitucional’, detalló la invitada.

En este punto, propuso que “habría que ponerle ciertos frenos al Poder Ejecutivo, que tiene la posibilidad de endeudarnos sin pasar por el Congreso o de querer nombrar, que al final no lo pudo hacer, dos ministros de la Corte Suprema por Decreto de Necesidad y Urgencia“. El planteo de la fiscal está íntimamente relacionado con la crítica que se le viene haciendo al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

A pesar de sus convicciones, se mostró moderada en sus opiniones. “No es una idea mía personal, es algo que estuvimos trabajando hace un tiempo y que quedó latente. A mí me queda claro que quizás no sea el momento, ahora es el momento de que la gente pueda comer”, declaró Caamaño y agregó: “Si llega a ganar Alberto Fernández no va a tener el tiempo para pensar en una reforma constitucional. Justamente porque lo que va a necesitar es que toda la gente coma”.

La oposición le ha achacado al presidente Mauricio Macri de abusar de su autoridad al decretar leyes de último momento que les generaron muchos inconvenientes a los ciudadanos argentinos. La crisis económica que atraviesa el país hizo que el mandatario tenga que hacer virajes bruscos en su proyecto político, económico y social. “Así todo creo que como ciudadana tendríamos que pensar en poner frenos para evitar estos endeudamientos que hacen que hoy la gente tenga hambre”, manifestó la fiscal.

Por su parte, Marcelo Longobardi trajo a colación las declaraciones de Alberto Fernández, quien ya determinó que no lo iban a convencer de modificar la Constitución Nacional. A lo que contestó la presidente de Justicia Legítima: “Yo ya lo sé eso, pero yo no trabajo para Alberto Fernández, no soy parte del gabinete de Alberto Fernández. Soy una ciudadana que trabaja como fiscal y estoy presidiendo una asociación civil. Yo dije ‘creo que deberíamos pensar para más adelante, tampoco dije que lo tendría que hacer Alberto Fernández’”.

La fiscal Caamaño brindó detalles del proyecto que viene impulsando el organismo que preside. “Estuvimos trabajando hace un tiempo un grupo de unas cuarenta personas entre los que estaba Raúl Zaffaroni, trabajamos para ver cómo podíamos mejorar la Constitución. La realidad es que ese grupo se disolvió, pero las ideas me siguen dando vueltas en la cabeza”, declaró la fiscal.

Finalmente, desmintió los rumores acerca de la conexión de Justicia Ilegítima con Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que los medios de comunicación demonizaron su asociación civil. “Han apoyado los medios concentrados a un Gobierno y recién ahora algunas voces se levantan y dicen qué barbaridad, la gente tiene hambre, qué desempleo que hay. Los medios han normalizado un montón de situaciones”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com