Preparados para la guerra

Los controles de la GUR , con acompañamiento de la Policía, comenzaron muy fuertes desde ayer a la tarde y se extendieron hasta bien entrada la madrugada.

Afortunadamente no se registraron incidentes, más allá de algunas discuciones de los "chicos" con personal de la GUR, ya que por momentos el celo de estos fue muy riguroso y en discusiones aisladas los ánimos se crisparon más de la cuenta.

Es importante no perder el rumbo y que el Estado ocupe el rol que le corresponde y no se ponga a la altura de los mismos a los que tiene que controlar, que en su gran mayoría son jóvenes que no superan los 18 años.

El Estado, es decir la GUR y la Policía, tienen la obligación y el deber de hacer prevalecer el sentido común

Durante la semana, en la reunión del Comando Operativo Unificado, se terminó de definir los detalles de lo que será el operativo de control para que el festejo de la llegada de la Primavera y del Día del Estudiante se desarrolle sin inconvenientes durante este fin de semana.

El secretario de Prevención en Seguridad del municipio, Dr. Delvis Bodoira, explicó en su momento que "la semana pasada recibimos a los presidentes de las comisiones vecinales de Villa Los Álamos, Pablo Pizzurno y Villa Aeroclub, barrios donde los jóvenes generalmente se reúnen para el festejo". "Las recomendaciones que hacemos son las de siempre: no mezclar alcohol y conducción y llamar al 105 o al 911 ante cualquier alteración del orden. Desde el municipio comenzamos con la campaña Conductor Designado porque el objetivo es cuidar a los jóvenes y a la ciudadanía. No queremos que un día de festejo se vea empañado por un hecho doloroso como puede ser un accidente", comentó al respecto el funcionario.

Estarán trabajando en el operativo personal de Gendarmería, Policía Federal, Unidad Regional V de Policía, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria. En este sentido, Bodoira adelantó también que "vamos a disponer operativos especiales en el sector de quintas y sobre avenida Estanislao del Campo, desde calle 4 de Enero hasta Vieytes, vamos a cortar el tránsito. De esta forma, buscamos garantizar un espacio para que los chicos y chicas puedan desplazarse sin inconvenientes".

Por otro lado, aclaró que “si eligen otro sector, es importante que el festejo se realice dentro del respeto a los demás, ya que no se debe ocasionar molestias a otro. Esto significa el hecho de ruidos molestos y el consumo de alcohol. Además, les pedimos a las familias colaborar en nuestro trabajo haciendo las recomendaciones a sus hijos e hijas y que se interioricen sobre dónde van a estar". Además, reiteró que "ante cualquier situación sospechosa, no duden en llamarnos al 105 de la GUR y, en el caso de situaciones delictivas, al 911".

Para los conductores, el corte de avenida Estanislao del Campo se realizará este sábado 21 de septiembre en el horario de 13 a 20.