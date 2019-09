Pese a una gran remontada, Los Pumas cayeron ante Francia en el debut del Mundial de Japón

El seleccionado argentino perdió por 23-21 ante les Bleus por el primer duelo por el Grupo C, uno de los más fuertes de la zona. El encuentro se repetirá en diferido a las 8.30 por ESPN 2 y a las 13 por ESPN 3

En lo que fue el debut en el Mundial de Japón, Los Pumas no pudieron ante Francia y cayeron de manera ajustada por 23-21. Tras un muy mal primer tiempo y una gran remontada en el segundo pero que no alcanzó, el elenco argentino perdió un partido clave del Grupo C por la clasificación a la segunda fase.





Clima de clásico y un arranque parejo

Las hinchadas de ambos países colmaron el Estadio de Tokio. Los gritos, la ansiedad, la algarabía, los himnos, y la emoción de un partido único entre Argentina y Francia en el debut del Grupo C, en uno de los choques considerados decisivos.

La salida para Francia: la patada de Ntamack para dar comienzo al match y la recepción de Ortega Desio. Los galos con la pelota, pero sin poder prosperar en el campo argentino. Y Los Pumas que van con su primer line intentando jugar, pero Cubelli la perdió. Así de uno y otro lado. Nervios por parte de los dos equipos con errores propios. Se jugó en la mitad de cancha con los forwards y ninguno sacó ventajas en 10 minutos.

A los 12 una infracción en el scrum de Francia y la primera posibilidad de abrir el score, pero Sánchez que falló y el marcador siguió cerrado. En la siguiente Los Pumas fueron a fondo con Petti a la cabeza en una jugada de varias fases que casi llegó al try. La infracción hizo que Sánchez pudiera sumar los tres primeros puntos, a los 14 minutos.

De allí en más, todo fue de Francia

Los galos respondieron enseguida con una gran jugada, utilizando todo el ancho de la cancha con Vakatawa que hizo el quiebre para que finalmente Fickou apoyara en el ingoal argentino. La conversión de Ntamack dejó las cosas 7 a 3 para Les Blues en 17 minutos.

El equipo de Brunel fue por más y se hizo dueño de las acciones. Penaud resultó clave y en otra gran jugada colectiva con errores defensivos de los argentinos fabricó el segundo try francés, que apoyó Dupont. Ntamack convirtió y puso el 14 a 3 parcial, en 21 minutos.

A los 29, aumentó Francia con otro penal de Ntamack (17 a 3). Los Pumas necesitaban descontar como sea y sin embargo desaprovecharon una tras otras sus pocas posibilidades. El scrum argentino lo intentó y Francia salvó la situación de peligro. Y para colmo en el cierre del primer tiempo generó una nueva infracción para aumentar con un nuevo penal de Ntamack la diferencia e irse al descanso 20 a 3.

Un segundo tiempo distinto

Los Pumas salieron decididos a buscar el descuento, y así consiguieron un penal en el arranque. Fueron contra todos los pronósticos a buscar el line y así llegó el try de Guido Petti. Sánchez convirtió y las cosas quedaron 20 a 10 en dos minutos de juego. Ingresó Carreras por Moyano y Francia hizo lo propio con dos variantes. El amor propio de Los Pumas y el aliento del público se hacían notar más que nunca. El Line y maul como fórmula para el equipo de Ledesma hacía avanzar al equipo y quedar al borde de marcar, pero un pase forward hizo que Francia saliera del asedio. El partido era otro, Argentina tomó el protagonismo y fue a buscar darlo vuelta. Más cambios en Los Pumas: Montoya por Creevy y Medrano por Figallo, y un nuevo penal que fue al line para intentar sumar con esa fórmula. El try de Montoya a los 13 minutos dejó a Los Pumas a tiro. Francia empezaba a sentir el rigor. Sánchez falló la conversión y el 20 a 15 parecía poco.

Se jugaron el resto y no alcanzó

Ingresó Urdapilleta en reemplazo de un errático Sánchez y Los Pumas sometieron a Francia. Nuevo penal tras una gran jugada colectiva y Benjamín sumó sus primeros tres puntos para dejar el 20 a 18. El partido es otro, restaban 20 y Los Pumas demostraban que podían. Francia quería salir del apremio porque sabía que se le complicaría. La historia era otra. Una corrida de Carreras no llegó por poco y en la jugada siguiente hubo un penal por infracción para que Urdapilleta pruebe a los palos. El 10 acertó y dejó a Los Pumas por primera vez arriba por 21 a 20, a 13 minutos del final.

Francia no se amilanó y salió con todo, Camille López acertó un drop desde 30 metros para volver a dejar a su equipo al frente, 23 a 21 a diez del final.

El partido estaba para cualquiera, para el infarto. Cubelli falló un pase y Francia casi consigue el try, pero Moroni llegó justo y salvó a Los Pumas. El line lo defendió Argentina y salió del fondo. Francia a cinco del final consiguió un penal que López no acertó. Una vida más para Los Pumas y a dejar el resto en el campo francés. Y llegó el penal soñado. Y Boffelli lo pidió, y Los Pumas que fueron por la hazaña. Y la pelota que no entró, y el tiempo que se acababa con una pelota por jugar: la última del partido. Los Pumas la perdieron y Francia festejó un triunfo vital ñpara su futuro en un match único e irrepetible con un final que empezaron a construir en el primer tiempo, con grandes actuaciones de Fickou, Vakatawa, Penoud y Lopez, pero que estuvieron a punto de perder en el segundo tiempo ante la remontada argentina.



Para Los Pumas el valor de poder dar vuelta un partido que parecía imposible y la desazón de no poder ganarlo cuando la hazaña podía llegar. Fue lo que se preveía una final anticipada entre dos candidatos. Ahora Los Pumas deberán seguir adelante con esta derrota a cuestas y buscar ganar lo que les queda recordando lo realizado en el segundo tiempo para saber si podrán ir por más.

Formaciones:

Los Pumas: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras.

Head coach: Mario Ledesma

Francia: Maxime Médard; Damian Penaud, Gaël Fickou, Virimi Vakatawa y Yoann Huget; Romain Ntamack y Antoine Dupont; Charles Ollivon, Gregory Alldritt y Wencelas Lauret; Sébastien Vahaamahina y Arthur Iturria; Rabaah Slimani, Guilhem Guirado (c) y Jefferson Poirot.

Suplentes: Camille Chat, Cyril Baille, Demba Bamba, Bernard Le Roux, Louis Picamoles, Maxime Machenaud, Camille Lopez y Thomas Ramos.

Head Coach: Jacques Brunel

Los Tantos:

Primer tiempo: 14 minutos, penal de Sánchez (A); 17 y 21, tries de Fickou y Dupont convertidos por Ntamack (F); 29 y 40, penales de Ntamack (F). Resultado parcial: Argentina 3 vs. Francia 20

Segundo tiempo: 2 minutos, try de Petti convertido de Sánchez (A); 13, try de Montoya (A); 21 y 28, penales de Urdapilleta (A), y 29, drop de Lopez (F).

Estadio: Nacional de Tokio

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Asistentes: Jaco Peyper (Sudáfrica) y Brendon Pickerill (Nueva Zelanda)

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica)