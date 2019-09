López Murphy: "El FMI no es lo más sano para que el país crezca"

El exministro de Economía Ricardo López Murphy se refirió al escenario financiero que debe enfrentar la Argentina en el mediano y largo plazo y cuestionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) al señalar que “no es lo más sano para que el país crezca”.



En declaraciones a Radio Rivadavia, el efímero funcionario de la Alianza en la previa a la crisis del 2001 aseguró que en el futuro la Argentina “va a tener las dificultades de financiamiento como venimos teniendo”.

En ese contexto, López Murphy señaló que la ajustada situación financiera es la razón decantó en la reestructuración de la deuda y el control de cambios. “El FMI no es lo más sano para que el país crezca y genere credibilidad. No es un buen escenario”, reflexionó el economista sobre el futuro inmediato de la economía argentina.

Asimismo, el exministro de Economía de la Alianza agregó que “el problema es cómo se va a enfrentar diciembre, cómo se va a financiar el año que viene tras la reestructuración de la deuda”.

Respecto a la herencia que el presidente Mauricio Macri podría dejarle a Alberto Fernández (Frente de Todos) en caso de que accediera a la Casa Rosada, López Murphy señaló que “en algunos aspectos es más y en otros menos delicada”.

Por lo pronto, para el economista “lo difícil es cómo se reconstruye el crédito y no se le presta atención porque no tienen idea de cómo hacerlo”. El economista reflexionó que “en las sociedades modernas complejas no se está acostumbrado a vivir sin instituciones financieras, balancean la deuda porque no tienen más remedio".

Con información de www.ambito.com