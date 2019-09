Héctor Recalde: “Creen que pueblo está afiliado al sindicato de los giles, que somos tontos y no vemos la realidad”

Durante la jornada del pasado jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) difundió los datos del desempleo en el país y reveló que el mismo fue del 10,6%, el más alto de los últimos trece años. En este sentido, Héctor Recalde, abogado laboralista y ex diputado, habló al aire del programa radial Nada del Otro Mundo, sobre el aumento de la desocupación y criticó fuertemente al Gobierno.

“Quiero mandar un mensaje de esperanza, sino esto es una lenta agonía. Y la esperanza es que el pueblo tiene la oportunidad, en octubre, de cambiar la direccionalidad de esta política que ha sido devastadora. Quiero detallar que estas cifras de desempleo que salieron ayer, son del segundo cuatrimestre de este año, osea la cosa viene empeorando”, aseguró.

El ex funcionario auguró que esta situación no cambiará y cargó contra el Gobierno por esta razón. “Es notable como no hay ninguna posibilidad de que este Gobierno cambie de rumbo, va a seguir los mismos métodos. Lo ha dicho el propio presidente Mauricio Macri, que hará lo mismo pero más rápido, es decir que nos acercamos al abismo de manera más rápida“, lanzó.

“Una parte son los datos del SIPA que son datos oficiales y ciertos. De todos modos, aumentó el trabajo no registrado, el trabajo precarizado, han terminados las changas y esto no se registra porque es difícil hacerlo. Entonces, seguro que el dato es mucho mayor y no es para festejarlo y siempre la mujer y los jóvenes son los más pejudicados“, afirmó.

Luego, el abogado agregó: “Es tremendo lo que está sucediendo y realmente ponen en pantalla cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo de verdad creo que piensan que nuestro pueblo está afiliado al sindicato de giles, que somos todos tontos que no vemos la realidad y no pueden engañar con espejitos de colores“.

En este contexto, Recade especificó que la gente se dio cuenta de esto y lo hizo notar en las urnas. “El 11 de agosto fue un pueblazo que superó a todo lo que los dirigentes pensamos que podría llegar a suceder. Esto también da esperanza porque el pueblo ha reaccionado y lo ha hecho por las vías institucionales y esto es muy importante“, dijo.

“Es un sistema planificado para bajar el costo laboral y someter a los trabajadores. Para Macri, el salario es un costo, cuando en realidad es consumo e inversión. Esta gente ha alterado todo y creo que hay impericia e insensibilidad, por un lado y por otro, todo esto está pergeñado para ejercer una dominación“, cerró.

