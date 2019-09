Mauricio Macri hará un breve viaje a la ONU y lo acompañará el ministro Lacunza

Habla el martes 24, pero no se agendaron reuniones bilaterale con otros mandatarios.

Hasta el momento, la única decisión tomada en Presidencia de la Nación es que Mauricio Macri permanezca sólo una horas en Nueva York este martes 24, adonde participará y hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como muestra de los tiempos que vive el país, el presidente llevará con su delegación al ministro Hernán Lacunza. En realidad, el titular de Hacienda llegará el lunes 23 a Manhattan, donde incluso dará un charla en el consulado argentino, y no se descartan reuniones con el sector privado y financiero de Wall Street.

Pero hasta este fin de semana, el Gobierno no confirmó agenda extra. Con la mira puesta a el esperado desembolso de US$ 5.400 millones del préstamo del Fondo que no llegaría hasta después de las elecciones presidenciales, las reuniones más importantes de Lacunza seguirán el miércoles 25 en el marco de la Asamblea del FMI, cuyas autoridades lo van a recibir en distintas reuniones. A la capital estadounidense también viajará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que con su colega de Hacienda participará en los festejos de los 60 años del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID.



Macri participará de esta nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puede ser una más en el poder o la última como presidente. La dura campaña electoral que enfrenta para revertir los 16 puntos de ventaja que le sacó su principal rival Alberto Fernández en las elecciones primarias de agosto, hace que este viaje al exterior sea el más breve de su administración. El mandatario ha dado muestra de que luchará por ganar, y se propuso viajar a 30 ciudades argentinas en un mes.

La agenda oficial marca que llegará a Manhattan el martes mismo y que se marchará esa noche. Y que en su delegación estarán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el canciller Jorge Faurie, y en Nueva York estarán Lacunza y el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Martín García Moritán. No se informó si viaja o no la primera dama Juliana Awada.

Macri participará del almuerzo que ofrecerá a todos los presidentes y líderes de los miembros de la ONU el secretario general del organismo, Antonio Guterres. Dará su discurso en el noveno lugar de este primer día de la Asamblea General -un lugar destacado se considera- y tras acudir a la recepción del presidente de los Estados Unidos, volverá a Buenos Aires. No hay bilateral alguna pautada con los mandatarios, pero se pueden sí esperar saludos y breves conversaciones con los mandatarios, que estén ese día en Nueva York.

La Casa Rosada asegura no haber pedido agenda con Donald Trump. Se trabaja sin embargo para que haya un encuentro a solas de Macri con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, quien se ha pronunciado duramente sobre la situación en Venezuela, pero también sobre Brasil. De hecho, le contestaron en duros términos, Nicolás Maduro como Jair Bolsonaro. El brasileño tiene turno para hablar en segundo lugar el primer día de la Asamblea, después de Trump. Y no se descarta un encuentro de Macri con miembros de la comunidad judía de Nueva York.

Argentina ejerce actualmente la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos (CDH), principal órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esta se lleva desde Ginebra, y en su frente está el embajador y ex vicecanciller Carlos Foradori. Juan Guaidó estará viajando a la ONU este año, así que también podría saludarlo a Macri. El canciller Faurie participaría de una reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un controvertido y antiguo mecanismo de Washignton que debatirá desde sanciones al uso de la fuerza sobre Venezuela. Argentina ya ha dejado saber que está en contra de una intervención militar sobre el país caribeño

Macri viajó a la ONU en 2016 con gran despliegue y como la revelación. No asistió en 2017 y allí lo representó Gabriela Michetti, Y en 2018 con Argentina ya bajo una severa crisis económica, pero sí viajó y dio su discurso bajo la piel de presidente del G20, que tuvo su cumbre en Buenos Aires a fines de año.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Natasha Niebieskikwiat