Cristina Kirchner: "El fracaso de este Gobierno no es por incapacidad de Macri"

En el mismo lugar que escogió en 2017 en la previa de las elecciones legislativas en las que se postuló como candidata a senadora nacional para cerrar su campaña electoral, Cristina Kirchner regresó a La Matanza para presentar su libro "Sinceramente". En el comienzo del acto se refirió a la crisis económica y le pidió al público que no crean "es por la impericia o la incapacidad de un presidente".

"Hay una tentación muy fuerte darle y darle a Macri. Que no les hagan creer que el fracaso de esto (en referencia a la crisis) es por la impericia o la incapacidad de un presidente. Que se hagan cargo los que levantaron las banderas de estas políticas durante años, hoy tenemos estas consecuencias", detalló.

En esa línea, recordó un acto en el que Néstor Kirchner visitó La Matanza para inaugurar una planta de distribución de Coca Cola. "Se vendía Coca Cola a morir. Éstos la fundieron. Tenés que ser horrible para fundir Coca Cola", dijo con ironía sobre el actual gobierno.



En otro tramo de su presentación, Cristina Kirchner se refirió al aumento de las tarifas de los servicios públicos y a las empresas concesionarias: "Hubo rentabilidades brutales. En dos años la empresa que brinda servicio eléctrico en la provincia tuvo USD 345 millones de ganancias. Si vos vendés iPhone, un invento que quiere todo el mundo, está bien que tengas esa ganancia. Pero cómo podés tener USD 345 millones de ganancia en un servicio que es público y además es monopólico".

"No pueden aplicarse las reglas del mercado a un servicio público y encima monopólico. No es sensato. Esto también habrá que discutirlo", agregó.

Sobre la inflación, afirmó que quedó claro que el problema no era la emisión monetaria y planteó la necesidad de discutir la formación de precios. "Tenemos que ir a la formación de precios y a la dolarización de la economía. Y a los márgenes de ganancia también, sobre los alimentos y todo aquello que constituye primera necesidad para la gente", detalló.

Por otro lado, la ex Presidente se cuestionó "el personaje malvado" que algunos medios "construyeron" sobre su figura. No obstante, reconoció que cuando comenzó su carrera legislativa ella también creía que "lo que decía un determinado diario era palabra santa".

Por eso, destacó que se pudo construir un espacio político amplio que lleva en sus listas candidatos que la criticaron con dureza. "¿Qué más hay que probar de lo que estamos dispuestos a dar para construir un país diferente? ¿Que más vamos a tener que hacer para mostrar que no somo lo que les contaron a los argentinos que éramos?", se preguntó.

En tanto, agregó: "Recuerdo crónicas donde decían 'Si no es ella, no es nadie'. ¿En serio creían que todo se agotaba en que yo quería ser candidata a presidente? Que chiquita serías Cristina si solo querías eso".

Minutos después, Cristina Kirchner se refirió al acuerdo con el FMI y consideró que "no puede ser que siempre estemos discutiendo lo mismo". "¿Cómo pude ser que con una población de grandes recursos humanos estemos siempre en la misma situación? Tenemos que sentarnos y poner un punto final al endeudamiento. Tengo el registro de Raúl Alfonsín que le puso un punto final a los golpes de Estado. Este gobierno tiene que ponerle un punto final al endeudamiento y que nunca más nos vuelvan a endeudar", argumentó.

La ex Presidenta también se refirió al cruce con Macri por el traspaso de mando y a un malentendido en torno al bastón presidencial: "El año pasado un amigo cumplía 25 años de casado. Fue a verlo a Pallarols para que le hiciera una rosa de plata y él le contó que lo fueron a ver de la Presidencia, le dijeron que no querían recibir el bastón porque me lo había prestado a mí para que le hiciera una macumba".

"Cuando decían que yo no había querido entregarle el bastón, ahora dicen que yo le había hecho una macumba. Todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder. Todos me preguntaban por qué no quise entregar el bastón. Querían que fuera a la Casa de Gobierno y yo decía que correspondía ir ante la asamblea del pueblo. La verdad que no me gustó nada que él ganara las elecciones. Y tan equivocada no estaba. Después me di cuenta por qué no querían hacer el traspaso. Quiero ver qué van a hacer ahora", detalló.

En el Patio de las Américas, dentro del predio de la Universidad de La Matanza, la presentación mantuvo el formato de costumbre: una mesa en la que ella dialogó con el escritor Marcelo Figueras.

La candidata a la vicepresidencia en la fórmula que encabeza Alberto Fernández estuvo en las tierras de Verónica Magario, intendenta local y candidata a vicegobernadora provincial, en un claro mensaje de apoyo hacia Fernando Espinoza, candidato a alcalde de La Matanza, tal como lo hizo la semana anterior a los candidatos de La Plata, Berisso y Ensenada.

La ex Presidenta arribó este viernes por la madrugada al aeropuerto de Ezeiza proveniente de Cuba, donde pasó los últimos ocho días visitando a su hija Florencia, quien permanece internada allí bajo tratamiento médico.

Se trató del quinto viaje que realizó la ex mandataria y candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, aunque este tuvo la particularidad de ser imprevisto, al menos para los equipos que organizaban sus actividades de campaña.

Tras su acto en La Matanza, la ex mandataria presentará el próximo sábado su libro en Salta, y el 14 de octubre encabezará otra charla de presentación en El Calafate, Santa Cruz. En tanto, el 17 de octubre recordará el Día de la Lealtad junto al peronismo pampeano.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Mauricio Luna