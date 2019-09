D’Elía elogió a Grabois y lo calificó como su “heredero” en los movimientos sociales

El ex líder piquetero Luis D’Elía salió a defender al dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, y lo consideró como “su heredero” en todo lo relacionado a los movimientos sociales. Esta semana, el dirigente generó polémica cuando salió a cuestionar a un sector de los movimientos por “arreglar con el Gobierno” en el marco de la declaración de la emergencia alimentaria.

En las últimas semanas las organizaciones sociales estuvieron en la agenda mediática social y política, ante el reclamo para que el Gobierno decrete la emergencia alimentaria en la Argentina, en medio de la difícil situación económica que vive el país. Luis D’Elia, quien se encuentra detenido desde de febrero de este año, salió a respaldar al dirigente social Juan Grabois.

En diálogo con La 1110, el referente del Partido MILES consideró que Juan Grabois “es un pibe bien intencionado y muy formado”, que mantienen un “compromiso” con los sectores más pobres de la sociedad. Asimismo, contó que lo visita seguido en la cárcel: “Yo lo banco mucho. Él tiene 35 años, yo tengo 62. Lo veo un poco como mi heredero en el universo de los movimientos sociales”.

Por otra parte, el referente de los piqueteros aseguró que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, también mantiene un gran aprecio con el referente de la CTEP. “Lo quiere mucho. Por ahí Juan hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor: un especie de vocero oficioso. Yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir. Me lo pedía él”, expresó.

Por último, D’Elía también se refirió a las declaraciones de Grabois respecto a la idea de una reforma agraria que proponga la expropiación de tierras en beneficio de los sectores productivos: “Cuando vienen los del campo y no quieren poner un mango, por ahí es bueno que se alce una voz y diga reforma agraria. Es parte del juego de la política. No hay que asustarse”.

En la última semana, D’Elia compartió una carta desde su cuenta de Facebook donde se cuestionó a un sector de los movimientos sociales: “No me cabe este asunto de que haya dos economías; la del mercado y la popular, una chantada que usan los dirigentes de pacotilla para hacerse los revolucionarios ante los micrófonos y terminar haciendo negocios oscuros en la mesa de Carolina Stanley”.

“Es llamativo que ningún dirigente social de los que frecuentan a Stanley no tuvo ningún pronunciamiento político sobre nosotros. Salvo Grabois, que no solo me menciona públicamente sino que también viene a visitarnos a la cárcel. No hay que hacerse los revolucionarios ni terminar siendo funcionales a la táctica electoral de la derecha y tenemos que aceptar a pies juntillas la conducción de Fernández – Fernández”, añadió.

Con información de www.elintransigente.com