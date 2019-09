Favores de campo

Mucho se especula pero poco se sabe sobre el nuevo gabinete de la provincia que se viene. El rafaelino Omar Perotti se prepara para reemplazar al ingenieron Miguel Lifschitz y la danzas de nombres, de Ministros y allegados están tirados sobre la mesa. Pero sin ordenar.

Algo similar pasa con el gabinete que acompañara al intendente Luis Castellano cuando comience su reelección, donde se esperan cambios en las secretarías. Y ese proyecto del que tanto se habló en campaña política entre Perotti y Castellano, más Alcides Calvo en la senaduría, tiene nombres en común.

Por el momento, el Senador Nacional ya dio un paso al definir a su equipo para la transición, aquel que lo representa en cada una de las reuniones con el Socialismo. Dos senadores (Calvo y Traferri) y dos diputados (Mirabella y Busatto) que no tienen objeciones porque responden a sus cercanías o representan a los sectores que le ayudaron a ganar la Gobernación. A ellos se agrega Rubén Michlig, que ya estuvo en el traspaso entre el último gobernador peronista (Jorge Obeid) y el primer socialista (Hermes Binner).

De momento, lo que sí parece seguro es que Michlig, el único integrante de la mesa de transición que no tiene mandato legislativo, formará parte del gabinete. Si no se crea el cargo de ministro coordinador, podría ser un nombre que no desentone en Gobierno, pero es prematuro adelantar eso.

APARECE EL NOMBRE DE RICOTTI

El Secretario de Servicios y Espacios Públicos del Municipio local, Daniel Ricotti, suena como un nombre fuerte para que vaya a trabajar a la provincia. Todavía no hay definiciones y el propio protagonista dejan que los de arriba decidan, para tomar partido: o se queda en la ciudad o se va con Perotti.

"De momento se está trabajando junto con Omar Perotti y el arquitecto Luis Castellano en la conformación de dos equipos de trabajos muy importante: uno para gobernar la provincia y otro para encarar 4 años nuevos en la gestión de la ciudad de Rafaela", fue lo único certero que se animó a decir Ricotti en Radio ADN.

En cuánto a los posibles cargos, Ricotti dijo que "será un equipo de trabajo donde habrá personas nuevas, donde habrá una muy buena renovación en los dos lugares de dirigentes, pero también va a haber gente con experiencia, con trabajo, y en eso estamos, con Perotti y Castellano para tener nuestro equipo de trabajo y que todos los rafaelinos y santafesinos tengan una gestión que cambie lo que viene pasando en los últimos años", mencionó el ingeniero.

En tanto recordó que "generalmente cuando empecé a trabajar, ni bien terminé mis estudios, siempre fui eligiendo los objetivos. Trabajé en obras de sanamientos, en mis inicios trabajé en obras cuando la ciudad no tenía gas natural y se consiguió trabajar en el proyecto ejecutivo en la parte central del gas con una cooperativa y a partir de eso se comenzó a trabajar con el Municipio y salió la primer instalación de la red de gas en la ciudad de Rafaela", mencionó.

Por último, le preguntaron qué es lo que le gustaría hacer, en caso de que llegue el ofrecimiento: "me gustó en un momento de mi carrera trabajar en la parte vial y es por eso que comencé a trabajar cuando el gobernador Reutemann había terminado de repavimentar la ruta 70, en la generación e instalación de un sistema de mantenimiento hasta el límite de la provincia por sistema de peaje y también en obras viales", dijo y añadió que "siempre uno trata de ir incorporando cosas nuevas y desafíos nuevos y en mis próximos 4 años estaré en unos de esos lugares con desafíos nuevos. Es lo que me gusta, cualquier cosa que esté relacionada con la ingeniería civil", concluyó.

Fuente: Diario La Opinión