A Delfina Chaves la tildaron de “rellenita” y le pidieron que baje de peso: “Me quiero así, no le daría la chance al machismo”

Gracias a su personaje de Lucía Morel en “ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza”, la actriz y modelo Delfina Chaves se convirtió en una de las mujeres del momento. En este sentido, cada una de las entrevistas que brinda hace enloquecer a sus seguidores, que se desviven por conocer más detalles sobre su vida personal.

Esta vuelta no fue la excepción, ya que Delfina Chaves brindó una contundente entrevista a la revista Gente en donde no solo protagonizó la foto de tapa sino que, además, habló sobre su salud, su familia y su carrera artística.

Siguiendo esta línea, una de las declaraciones que más llamó la atención fue una referida a un episodio que vivió en el pasado, en el que le pidieron que baje de peso.

“Me han pedido que bajara de peso y no en función del personaje. Por supuesto que me negué. Porque me quiero así. Porque no le daría la chance al machismo”, reveló Delfina Chaves a Gente.

A su vez, explicó que su madre y su hermana, Paula Chaves, fueron pilares fundamentales en su carrera artística ya que “le enseñaron a no ser insegura con su cuerpo”.

Y luego continuó: “Tal vez yo cumpla con algún canon que las marcas buscan, pero sé imponerme con la moderación de ciertas pautas. No quiero vender algo que las chicas no puedan comprar”

Por otra parte, también se refirió a Albert Baró, que encarna al personaje de Bruno Salvat en la popular novela. “¡Voy a extrañarlo tanto cuando se vaya!”, explicó la actriz, que desmintió en repetidas oportunidades los rumores de relación con su compañero de elenco.

Recordemos que Delfina Chaves encarna a Lucía Morel, uno de los personajes más importantes de la novela gracias a sus fuertes ideales políticos y sociales.