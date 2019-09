La tristeza de Maru Botana en el aniversario de su bebé fallecido: “Te extraño mucho Facu y te pienso como serías”

Maru Botana, la reconocida cocinera y conductora de televisión, se caracteriza por su buen humor y energía desde las primeras horas de la mañana. Sin embargo, en esta ocasión, volcó en las redes sociales todo su dolor y desconsuelo por una fecha más sin Facundo, su hijo fallecido de muerte súbita.

Desde su cuenta de Instagram, Maru Botana compartió una foto de aquel momento sonriente junto a su bebé en brazos y dos de los hermanitos jugando alrededor. Y escribió: “Que dificiles son las fechas! Llegan y no hay manera de esconder esa angustia que siempre está anestesiada”.

Luego, continuó con unas sentidas palabras: “Es imposible q no se me escapen las lágrimas o no me duela el corazon en estos días. Pasan los años pero el dolor no se va nunca , lo vas llevando y seguís empujando para adelante , porque de eso se trata la vida. Te extraño mucho Facu y te pienso como serias , pero se que estas en esta familia que amo con todo mi corazón”.

La cocinera es madre de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Facundo, Juan Ignacio y María Inés. Vale señalar que Facundo había nacido en marzo de 2008 y era el sexto hijo de la conductora con su esposo Bernardo Solá. Pero en septiembre de ese mismo año, cuando se encontraba al cuidado de su abuela, perdió la vida, a causa de muerte súbita, y conmovió profundamente a la opinión pública.

Además, Maru Botana siempre fue y es una madre que mostró a sus hijos a través de su programa correteando por detrás de la cocina primero y luego, muchos de ellos participaron de la preparación de sus recetas.