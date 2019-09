La tasa de desocupación seguirá creciendo, según economistas de FIEL

Indican que en el último año no se creó nuevo empleo y que la crisis llevó a que más personas salieran a buscar ocupación para solventar sus gastos

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el último relevamietno sobre empleo en la Argentina, que denotó que la desocupación a nivel nacional llegó al 10,6% de la población económicamente activa.

También marcó un aumento de la subocupación, por el incremento de personas en el mercado que tienen empleo pero demandan trabajar más cantidad de horas para solventar sus gastos.

En este marco, los economistas ya advierten que el desempleo no tocó su piso. Por caso, Nuria Susmel, de la consultora FIEL, ratificó que "hay mucha más gente buscando" trabajo y que en el último año "no se vieron perspectivas de crecimiento del empleo formal. Se vieron changas".

En declaraciones radiales también alertó que las empresas "no piensan en crear empleo, están viendo qué pasa".

Al evaluar las cifras dadas a conocer por el INDEC, Susmel dijo que "sorprendemente, al observar la evolución del empleo, este no cayó. Lo que se ve es un fuerte aumento en la falta de (creación de puestos de) trabajo. Eso es lo que explica el aumento de la tasa de desempleo".

Agregó que "se crearon algunos puestos de trabajo pero hay mucha más gente buscando trabajo", y que "no es independiente de la situación económica que haya más gente buscando trabajo, porque si los ingresos de los hogares están cayendo, se espera que haya más gente buscando empleo para completar el ingreso familiar".

Consultada sobre si en este contexto económico hay expectativa de creación de empleo, Susmel observó: "Todos esperábamos una caída del empleo. Probablemente se ve empleo informal. La creación de un puesto de trabajo puede ser alguien que salió a changuear, eso también se considera un empleo".

Consideró que "después de las PASO, este país se paró y entramos en una vorágine de no saber qué pasa mañana, no tener una proyección de futuro;de modo que la creación de empleo formal o productivo. Las empresas no están pensando en eso. Están esperando a ver qué pasa. Como todos", concluyó.

Con información de www.iprofesional.com