Daniel Menéndez, de Barrios de Pie: "A este Gobierno no se le puede pedir más, ya está en retirada"

"A este Gobierno no se le puede pedir más, ya está en retirada", afirmó Daniel Menéndez, Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie. En diálogo con Infobae, el referente de una de las organizaciones sociales con mayor poder de convocatoria da por sentado que Alberto Fernández será el próximo presidente y reclama prudencia al resto de los grupos piqueteros que anunciaron para este martes una jornada de cortes y ollas populares en todo el país.

Menéndez es sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 2010 es coordinador nacional de la facción de Barrios de Pie vinculada al partido Somos que lidera Victoria Donda, y que hoy apoya la candidatura de Alberto Fernández. La rama homónima quedó del lado de Humberto Tumini (Libres del Sur) e impulsa la candidatura de Juan Manuel Urtubey.

Junto con el Movimiento Evita que dirige Emilio Pérsico, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, y otras organizaciones sociales conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Por su parte, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie componen el "Triunvirato de los Cayetanos" que acató la orden de Fernández de "evitar estar en las calles" diferenciándose de los movimientos sociales más radicalizados que continuarán con las manifestaciones, pese a la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, y que amenazan con un acampe de 72 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social.



-¿Por qué Barrios de Pie (línea Somos) se diferencia del resto de las organizaciones sociales y no convoca a manifestar esta semana?

– Las organizaciones más importantes no vamos a estar participando, estamos dentro del Frente de Todos de Alberto Fernández y creemos que la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria es un paso importante, pero ahora lo que se espera es un tiempo prudencial para que el Gobierno la pueda implementar. Hay que ver cómo se mueve en términos administrativos para que la situación se vaya encaminando.

-¿Considera legítimo que haya sectores que planteen la posibilidad de un acampe por 72 horas considerando que ya se sancionó la Emergencia Alimentaria?

-No vamos a repudiar porque los reclamos son legítimos, la situación social es un desastre, pero obviamente no estamos ahí. Eso habla por si solo, nosotros entendíamos que pos PASO lo que había que resolver era la Emergencia Alimentaria, que se priorice la atención al hambre. Había que ir por la búsqueda del consenso y del mayor volumen para tratar la ley, lo logramos y ahora estamos esperando que se pueda implementar.

-Alberto Fernández pidió a las organizaciones sociales "evitar estar en las calles", ¿Sostienen esta postura desde Barrios de Pie?

– Es pertinente, ahora vivimos una situación de excepcionalidad. Alberto es un presidente que tiene la legitimidad por el mandato constitucional pero que no tiene capacidad de incidir en las posibilidades de gobernar normalmente. El resultado de las PASO puso a Alberto Fernández como, sin dudas, el próximo presidente. Estamos en una etapa de transición, nos parece en este marco que dadas las posibilidades de vacío de poder y los escenarios difíciles que se enfrentan se debe actuar con prudencia.

-¿El incremento de marchas y protestas es una de las consecuencias del resultado del 11 de agosto? ¿Es un mensaje solo para el Gobierno de Macri o también para Fernández en el caso de que sea electo?

-Hay que ser prudentes, la situación es de una enorme fragilidad en términos institucionales. Es un Gobierno que perdió todo tipo de legitimidad producto de lo que expresaron las PASO. Hay que actuar con prudencia para que paren de hacer daño, y cuidar que la situación que herede Alberto no sea más difícil de lo que ya es.

-El gobierno calificó como "extorsivos" los cortes de calle de las organizaciones sociales…

-Son pavadas de un gobierno que ya está en retirada y está procesando el fracaso, buscan chivos expiatorios de su desastre que tiene que ver con las políticas económicas. Los principales movimientos no hemos tenido una actitud de extorsión.

– Sostiene que el fin del macrismo es inminente, pero falta poco más de un mes para las elecciones, casi tres meses para que haya un hipotético cambio de gobierno, y mientras tanto ¿cómo se contiene la situación social? ¿Qué más se le puede reclamar a la actual gestión?

-A este gobierno no se le puede pedir mucho más, no vemos que pueda aspirar a resolver problemas cuando ya están todos los funcionarios cerrando los expedientes para retirarse. No se pueden consensuar muchas más cosas, hay que pedirle que dejen de cometer errores y no mucho más, lo que pueden hacer es direccionar las partidas para la emergencia alimentaria.

-Pero mientras tanto los movimientos presionan por reuniones y respuestas a diario con la ministra Carolina Stanley.

-Carolina Stanley es parte del pasado, estamos enfocados en trabajar en un gobierno de Alberto Fernández con una agenda que pueda resolver los problemas.

-¿Cree que Alberto Fernández gozará de una "luna de miel" con los grupos piqueteros en caso de revalidar el resultado de las PASO en octubre?

-Todo cambio de gobierno genera expectativa. No va a ser un cheque en blanco ni a largo plazo pero si va a ser una oportunidad, si se hacen las cosas bien, para rápidamente encausar los problemas urgentes y trabajar en los problemas de fondo. Si se puede acomodar el problema del hambre, el peso salarial de los programas de empleo que tiene que ver con el constante aumento de la inflación, va a haber una posibilidad rápida de que la situación pueda ser acompañada. Hay que darle tiempo a un proceso que va a ser difícil.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Matias Russo Coroman