¿El fin del crédito en dólares?: los bancos dejan de prestarle a empresas para poder hacer frente a los retiros de depósitos

Las entidades más grandes ya no otorgan nuevos desembolsos. Renacen los créditos "sintéticos" atados a dólar futuro. Polémica por una normativa del Central

En el último tiempo, el dólar se ha vuelto un bien escaso. Para la clase media, que ahora tiene que pagar el doble que hace un año para comprarlo. Para el Gobierno, que debió recurrir al cepo para administrar las pocas divisas que genera el país. Y para los bancos, que dejaron de otorgar préstamos en esa moneda para estar mejor parados frente el retiro de depósitos de sus clientes.

Si bien la salida diaria de los depósitos en dólares se redujo en promedio a un 10% del pico máximo, en poco más de un mes ya se fueron u$s10.332 millones del sistema, un tercio del stock, y la sangría no se detiene. En los bancos destacan que se frenó, en parte, el retiro de montos pequeños que terminan en el colchón o en la caja de seguridad, pero que se mantiene constante el giro de fondos a cuentas del exterior, una operación que por ahora el Central permite hacer a las personas físicas.

Las restricciones del lado del financiamiento bancario comenzaron en las semanas previas a las PASO, con plazos más cortos y mayor selectividad a la hora de refinanciar créditos a los exportadores.

Pero desde el viernes 30 de agosto, previo al fin de semana en que se instauró el cepo y con el retiro de dólares diario en su pico máximo, los bancos directamente bloquearon la ventanilla de préstamos en divisas, y por ahora no prevén reabrirla hasta que vean que sus clientes vuelvan a dejar depositar billetes verdes.

"No estamos dando nada de préstamos en esa moneda, ni prefinanciaciones ni crédito financiero. Todo lo que implique fondeo 4.015, que es el dólar de los depositantes, no se renueva nada, se cancela todo", destaca un gerente de uno de los bancos líderes en comercio exterior.

El fondeo 4.015, como se lo conoce en la jerga de la city, hace referencia a la Comunicación A4.015 que el BCRA emitió en 2003, con la que limitó el otorgamiento de préstamos en divisas exclusivamente a los sectores que las generen.

"Al que no puede pagar le terminamos dando pesos y al que no puede pagar con la tasa en pesos preferimos ir un poco abajo en la tasa pero que no nos saque dólares y que nos dé la liquidez", agrega el gerente, que reconoce que en el último mes redujeron casi 70% su cartera de créditos en billetes verdes.

"En dólares no financiamos nada", dice, tajante el gerente de comercio exterior de otro banco de primera línea, en diálogo con iProfesional. Lo que le ofrecemos a nuestros clientes, agrega, es una financiación en pesos a tasa de mercado por el mismo plazo que una prefinanciación, que puede ser a 60, 90 o hasta 180 días, de acuerdo al rubro, a lo que exporte la empresa y a la posición arancelaria de cada producto. Esta entidad redujo un 25% su stock de créditos a exportadores desde las PASO.

Los números del Central confirman la tendencia. Desde el viernes 9 de agosto, previo a las PASO, al miércoles 18 de septiembre, el stock de préstamos en dólares al sector privado se redujo 13,7% y pasó de u$s16.249 millones a u$s14.023 millones. Las prefinanciaciones, que en las estadísticas del BCRA aparecen como "documentos", cayeron de u$s13.046 millones a u$s11.078 millones, una baja de poco más del 15%.

En un banco más chico, que integra el segundo pelotón en término de activos y con poco foco en el segmento minorista, también redoblan los esfuerzos para hacerse de divisas, pero no cortaron del todo el financiamiento en moneda extranjera.

"Muy pocos te pueden cancelar el 100%. Sí es verdad que estamos haciendo un esfuerzo por recuperar dólares. Lo que hago cuando vence un préstamo es tratar de renovarles el 70% y que me cancelen el 30%. Algunos me pudieron cancelar todo, pero otros no tanto", reconoce el gerente general de la entidad.

Una jugada preparada

La mayoría de los bancos fue haciendo de manera gradual este corte, algunos a medida que se daban los acontecimientos y otros tomando una actitud mucho más conservadora de antemano.

"Desde enero que empezamos a decirle a las compañías grandes: ‘mira que en épocas de elecciones siempre hay problema con la liquidez en dólares’. Entonces nos empezamos a parar en la liquidez: a las compañías AAA, grandes exportadores le dijimos que les financiábamos sin problemas pero que el día en que le pidamos que nos devuelvan tenían que hacerlo", comenta el gerente de uno de los cinco bancos más grandes del sistema.

Pero el recorte llegó recién tras el temblor que causó en la city el resultado de las PASO. "Al día siguiente empezamos con cero desembolso y a renovar particularmente las empresas más chicas. A las grandes les pedimos que cancelen porque, de hecho, son las que tienen otra caja, tienen llegada a mercados del exterior, tienen líneas con bancos de afuera y son las que en estas circunstancias tiene otra espalda", explica el gerente en diálogo con iProfesional.

A las firmas medianas, agrega, fueron renovando y dando plata nueva, pero hasta un determinado monto. "Después cortamos la oferta nueva y sólo fuimos renovando y tras el pico de salida de divisas del viernes 30 de agosto cortamos todo", acota. "Están todas las entidades en la misma, recuperando liquidez para devolverla", destaca.

Un banco extranjero, también en la cima de los más grandes en cuanto a activo, fueron tomando una posición más cauta en los meses previos.

"Veníamos previendo un escenario difícil, así que tuvimos una política de prevención y hace unos meses empezamos a prestar muy corto en dólares. Veíamos un escenario de este tipo y fuimos haciendo nuestros números para llegar bien a las PASO. Siempre íbamos poniendo los vencimientos antes de octubre", explican en la entidad. "Nadie esperaba que fuera tan violento, pero nos salió bien", agregan.

La banca pública, en tanto, por ahora mantiene su prefinanciación a exportadores. Consultados al respecto, desde el Nación aseguraron que no discontinuaron sus líneas en moneda extranjera. En el Ciudad, con una cartera mucho más reducida, también siguen otorgando financiación al comercio exterior, aunque reconocieron que se redujo fuertemente la demanda y que muchas empresas fueron precancelando.

La norma del BCRA para que compren bonos

Justamente, la precancelación de estos préstamos por parte de las empresas merece un párrafo aparte. En los primeros días después del cepo se intensificó la cantidad de exportadores que, previendo un tipo de cambio más alto, optaron por cancelar de manera anticipada su préstamo, pero utilizando pesos y obligando a los bancos a que salgan al mercado a comprar divisas para concretar la operación.

Rápido de reflejos, el 5 de septiembre el Central emitió la Comunicación A 6.776 con distintos puntos aclaratorios del cepo cambiario y uno de los cuales obligaba a que si un exportador le precancelaba un préstamo, la entidad debía comprar bonos del Tesoro por ese monto, al menos hasta que venza el plazo original del préstamo.

El BCRA dejó en claro que esto afectaba a los que hicieran precancelaciones con pesos, ya que si la empresa lo hiciera en dólares, el activo del banco no disminuiría, se mantendría igual y sólo cambiaría "préstamo" por "caja".

"En los primeros cuatro días del cepo algunos se hicieron los vivos y precancelaron ‘prefis’ por u$s300 millones con pesos, previendo que se puede complicar más", explicaban en una entidad local.

"Algunos nos precancelaron porque se asustaron con el tipo de cambio. Si bien hay compañías que exportan y terminan generando en dólares, también tienen gran parte de sus ventas en el mercado interno y cualquier devaluación contra esa deuda la mataba", comenta el gerente de cambios de otro banco

"Al principio el Central, nos dio la idea de que si las empresas querían precancelar que lo hagan. Estábamos yendo en esa sintonía y después sacó esta norma que fue en contra de lo pensamos que iba a salir, con lo cual nos dejó fuera de la cancha las precancelaciones", se queja un banquero local.

La medida no sólo encendió la alarma en la city, sino que hasta motivó una reunión el viernes 6 de los directivos de entidades más activas del mercado con los técnicos del Central.

"Prácticamente nos dijeron que no querían que hagamos más precancelaciones contra pesos, que así le estábamos modificando el flujo de divisas que tienen previsto", resume uno de los presentes en la reunión a iProfesional. "Lo que no quieren es que le compres dólares para precancelar deuda que le vence más adelante", acota.

Con la nueva normativa, el riesgo de cambio queda del lado del banco, algo que también le dejaron en claro los técnicos del Central. "Si querés precancelar, no hay problemas, pero a riesgo tuyo, a mí no me pidas los dólares. Comprá bonos, hacé la operación vía bonos y tenés un diferencial en el tipo de cambio a costa del banco", dijeron, palabras más, palabras menos, los técnicos del BCRA según detallaron fuentes de una entidad.

"Por eso ninguno busca salir a precancelar porque hoy te comés una pérdida", acotaron.

En pesos, pero atado a dólar futuro

Además de ofrecerle financiamiento en pesos, los bancos reflotaron préstamos "sintéticos" a las empresas, como una alternativa ante el fin de las líneas en dólares. La operación consiste en otorgar un crédito en pesos y al mismo tiempo un contrato de forward (NDF, por sus siglas en inglés) con la cual la firma se asegura la compra de divisas en un determinado plazo.

Dos de los jugadores más grandes del sistema confirmaron que esta es una de las líneas más requeridas para reemplazar el financiamiento en billetes verdes. "Las corporaciones que generan dólares los están tomando porque no tienen un alto costo financiero. Prevén que en 90 días va a valer una tasa mayor que la que está tomando hoy en pesos y se financian prácticamente gratis", explican.

Para las entidades también se cortaron las líneas en dólares que obtenían de mayoristas como el Standard Chartered Bank o International Bank of Commerce (IBC).

"Los corresponsales (que son estos mayoristas) se corrieron todos en este momento. Tenemos algo tomado de líneas que veníamos usando, pero si uno va a un corresponsal a pedir linea ahora no nos dan", aseguran en un banco extranjero.

Las entidades hacen números y saben que en un par de meses van a seguir recuperando divisas. "Es una careta muy corta. Las ‘prefis’ se achicaron de 180 días a 90 días y ya al final prestábamos todo a 30 días", comentan. La duda es cómo se van a reactivar estas operaciones y cómo van a hacer las empresas exportadoras en seguir financiándose.

En la City creen que pasarán largos meses antes de que vuelvan a prestar en esa moneda. "Necesitamos que los depósitos empiecen a crecer y, por otro lado, que el país empiece a tener financiamiento para 2020, que es la gran incertidumbre que tenemos hacia adelante, además de cómo se van a cubrir los compromisos, que nosotros estimamos entre u$s25.000 millones y u$s35.000 millones", sostienen en un banco líder.

"Hay que ver cómo se negocia, si el Gobierno renegocia los vencimientos o no, si el Tesoro de Estados Unidos nos da un crédito directo. Las variantes son muchísimas, pero hoy por hoy el panorama es de muchísima incertidumbre y eso está retrayendo la demanda de crédito", agregan.

"Va a llevar un tiempo reacomodar este escenario, no lo veo como algo rápido", explica un gerente de un banco y agrega: "hace falta un plan, un acuerdo político y ver qué pasa con el cepo, que aún puede cerrarse más".

En concreto, para los banqueros es clave que se frene el drenaje de depósitos en dólares. Necesitan que se despejen las incertidumbre políticas para que los ahorristas vuelvan a llevar sus billetes verdes al sistema.

Por cada depósito, las entidades pueden prestar cerca de la mitad, y el resto dejarlo encajado en el Central para poder responder ante retiros. Desde las PASO se fue el 31% de las cuentas en esa moneda, mientras la liquidez del sistema ronda el 60%.

"El sistema está solvente y los dólares están para todos. Pero si viene todo el mundo a la vez a buscar la plata hay que administrarlos, así que estamos todos muy cautelosos", sostiene un banquero, aunque reconoce: "A este ritmo de salida terminan matando el financiamiento en dólares".

Con información de www.iprofesional.com sobre una nota de Juan Bergelín