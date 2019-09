Pichetto, ante una vuelta del kirchnerismo al poder: “Quien tenga un departamento de más, lo va a tener que entregar a la revolución”

Grabois y del intelectual K Horacio González, en el marco de una serie de críticas a ciertos dirigentes asociados al kirchnerismo que “seguramente deben tener la palabra prohibida, pero hablan igual”.

“Reforma agraria, expropiación, ‘tomemos los shoppings’. Los que tengan una vivienda de más, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas que atrasan 80 años”, dijo Pichetto en declaraciones a radio La Red.

Sus dichos se enmarcan en una crítica más amplia a personalidades kirchneristas que, según Pichetto, hoy tienen “prohibida” la palabra, pero que, según él, expresa el pensamiento del Frente de Todos, la fórmula que lidera Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sucede que González había hablado de una “valoración positiva” de la guerrilla de los 70. “No me sorprende. González expresa visiones de izquierda, sectores intelectuales, culturales, que indican claramente quién es el poder: la figura de la vicepresidenta. Esto lo vengo observando y diciendo. Es indudable que la centralidad de esa fórmula la tiene Cristina Fernández de Kirchner: lo de González es una expresión más, que abona otras expresiones como la de la expresidenta, que habla de un ‘nuevo contrato social’”, argumentó.

“Esto está en debate hoy: para dónde va la Argentina, el país. Esto es lo que va a tener que elegir la Argentina, cuando tenga que enfrentar la elección realmente trascendente”, agregó Pichetto.

En este sentido, Pichetto, quien fue un dirigente emblemático del kirchnerismo durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, habló de “un sector muy fuerte, ideológico, duro, que es el sector que tiene mayor poder y gravitación alrededor de la figura a candidata de la vicepresidenta”.

“Hace poco Larroque dijo ‘bueno, ahora que hablen los moderados’. No puede. Porque allí abona cierto resentimiento, cierta visión clasista, que los hace aparecer aunque no puedan: seguramente deban tener la palabra prohibida todos estos. Pero hablan igual, porque no pueden callarse o contenerse. En el fondo son tontos: expresan posiciones que atrasan en la sociedad”, opinó Pichetto.

También se refirió a la idea de que haya un debate entre los candidatos a vicepresidente. “El candidato a vice de (Luis) Espert presentó una carta. Yo también lo hice. Es importante que los vices también puedan, como en estados unidos. Me parece importante la coherencia entre el vice y el presidente”, insistió Pichetto, quien quiere que se haga el debate más allá del presidencial.

“Si la Argentina se prende fuego por un debate me parece tremendo. Estamos en una fragilidad institucional peligrosa”, remató.

El rol de Cristina Kirchner en el Frente de Todos

Pichetto​ insistió mucho en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su rol en el Frente de Todos.

“Yo creo que ella tiene una gravitación política muy fuerte. Creo que va a ser una figura central si ganan -tengo mis serias dudas-, ella está al detalle en el proceso político, no la veo retirada”, aseguró.

Además, dijo que “el diseño en el Senado y Diputados tiene que ver con ella”. “Hoy hay 5 o 6 gobernadores que le responden contundentemente: a partir de la Provincia de Buenos Aires con Kicillof, su cuñada en Santa Cruz, Insfrán, Rodríguez Saá, Capitanich, que va a ser el futuro gobernador de Chaco”, agregó.

“Cuando González dice que no va a ser una mera vicepresidente, el vicepresidente es un rol más bien opaco. Hay que acompañar la política del presidente, representarlo en el Senado. No la veo a Cristina en ese rol”, siguió Pichetto.

Según el exjefe de bancada K en el Senado, "González es Cristina y dice claramente como pensador y hombre de Cristina".

Y, en este sentido, fue categórico con la forma de pensar que expresó el intelectual: “Argentina, del espíritu bolivariano latinoamericano, va a parar a los caños, vamos a quedar aislados. No lo va a tolerar Estados Unidos ni Brasil, ir a verlo a Evo, que es presidente por novena vez. Esto atrasa el reloj de la historia”, cerró.

Con información de www.clarin.com