Los mejores memes de la gala The Best: Mateo Messi el gran protagonista de las redes

Los premios The Best 2019 llegaron a su fin con Lionel Messi como mejor jugador de la temporada, y las reacciones en redes no tardaron.

Si bien Lionel Messi no tuvo su mejor año, lo que hizo le alcanzó para quedarse con el premio The Best al mejor jugador de la última temporada, luego de conquistar la liga española y hace 51 goles en 50 partidos. El argentino dejó en segundo lugar al defensor Virgil Van Dijk y tercero a Cristiano Ronaldo, quien no viajó a la premiación por problemas musculares.

El 10 recibió el primer premio “The Best” de su carrera de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y sucedió al croata Luka Modric, que había ganado en 2018. “Antes que nada quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí”, fueron algunas de las palabras del rosarino tras recibir el galardón.

Messi también expresó su alegría por compartir este momento junto a su familia, con su mujer Antonella Roccuzzo y dos de sus tres hijos: Thiago y Mateo. El capitán del Barcelona fue uno de los más aplaudidos, en una gala a la que no acudió por segundo año consecutivo Cristiano, que sufrió una lesión de abductores que le impedirá disputar el duelo liguero del Juventus contra el Brescia previsto para este martes.

Por otro lado, la Pulga reconoció que prefiere lo colectivo y señaló lo especial que fue la ceremonia: “A pesar de que de lo lindos que son estos reconocimientos, para mí los premios individuales son secundarios, primero está lo colectivo. Es una noche especial para mí, tengo la suerte de tener sentada ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos”.

Además del premio al mejor jugador, también se entregaron el galardón al mejor entrenador que se lo llevó Jurgen Klopp, ganador de la Champions League. En esta misma categoría, el argentino Mauricio Pochettino salió tercero y Marcelo Gallardo, a quien Messi votó como tercer mejor técnico, y el Tigre Gareca quedaron novenos.

Finalizado la gala, los usuarios de las redes sociales se pusieron a trabajar e hicieron numerosos memes como Mateo, Gallardo, Messi y Cristiano como principales protagonistas.