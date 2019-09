Escotazo y mucho brillo: Anto Roccuzzo deslumbró con su vestido en la gala del premio The Best

ESPECTÁCULO Por Juliia VOSCO

Anto Roccuzzo acompañó a su marido Lionel Messi a la entrega del premio The Best de la FIFA, y eligió llevar un atuendo que no pasó para nada desapercibido entre sus seguidores. Más detalles, en esta nota.