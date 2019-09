La canasta de dólares dio ventaja a viajeros que ahora tienen la forma de pagar 10% más barato

El peor panorama se manifiesta todos los días de una manera moderada. No se ve la crisis en su profundidad por el enorme y exagerado control de capitales. Por ese cepo, que ideó el Gobierno, que parece más laxo que el del kirchnerismo, pero no lo es, la economía no estalló.

De hecho, el dólar mayorista negoció USD 287 millones. Los exportadores vendieron casi USD 100 millones y el Banco Central USD 50 millones para abastecer a los pocos demandantes que tienen permitido el acceso a ese mercado. La mayoría son importadores que les dan lo que deben a pagar al exterior en cuenta gotas. Por eso el dólar mayorista subió 23 centavos, a 56,93 pesos.

En bancos y casas de cambio, todos usan el cupo de USD 10 mil mensuales. Por eso los depósitos el jueves pasado cayeron casi USD 100 millones. Pero el negocio que están haciendo las manos más hábiles, es gastar en viajes al exterior con la tarjeta y pagar el resumen cuando les llega vendiendo dólares MEP, es decir colocando bonos en dólares en la Bolsa a cambio de pesos, con lo que el viaje se les abarata en más de 10% ya que este dólar cotiza a $65,15 porque tuvo un leve retroceso.

El “blue” perdió 5 centavos y terminó el día en $62,25. El “contado con liquidación” cedió 85 centavos a $67,45. Curioso, el dólar controlado sube de precio y bajan los dólares donde no hay intervención oficial y que son los que más movimiento tienen, aunque el lunes tuvieron pocos negocios.



El vencimiento del Bopromo por $25.765 millones no tuvo el impacto que se esperaba porque los 3 grandes tenedores del título ya habían anticipado sigilosamente la compra de dólares a través de cable y bonos. De todas maneras, hay un resto de pesos de ese bono que en los próximos días se transformará en dólares y complicará al mercado.

Las reservas perdieron USD 92 millones por la caída del oro, del euro y de los depósitos en dólares. Quedaron en USD 49.506 millones.

En la licitación de Letras de Liquidez (Leliq), el Banco Central colocó $251.755 millones, con lo que absorbió $30 mil millones del circulante, pese a que bajó la tasa promedio de corte a 81,781% anual a 7 días.

La Bolsa tuvo otro día negativo. Con escasos negocios por $554 millones el S&P Merval perdió 3,02%. En el peor momento del día -a mitad de la rueda- llegó a estar 4,65% abajo. Transportadora Gas del Norte, que era uno de los papeles que estaba recuperando sus precios se derrumbó 8,72%. También cayeron bancos y compañías de electricidad.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencias de acciones que cotizan en Wall Street- tuvieron bajas generalizadas. Solo cuatro papeles subieron. Edenor fue el mas castigado con 5,84% de pérdida.

Para este martes se espera otra rueda negativa. El clima de negocios está deteriorándose por la mayor inflación que se espera, por la fuerte demanda de dólares que apenas es contenida por el cepo que se colocó en el mercado único de cambios, mientras se esperan más medidas de control porque la inflación ahora nace del dólar contado con liquidación que está casi en 70 pesos.

Fuente: Infobae