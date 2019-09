“Los radicales no deben votarlo a Macri, no deben estar en alianza con Cambiemos ni con el PRO”

El presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’ y aseguró que “los radicales no deben votarlo a Macri, no deben estar en alianza con Cambiemos y no deben ser aliados del PRO, por una cuestión de ideas políticas, de principios y valores”. El representante de la UCR fue categórico en el inicio de la entrevista.

En este sentido, analizó las relaciones entre el radicalismo y el macrismo, que se generaron durante este período de Gobierno. “Creo que Macri no representa al radicalismo, no lo representó nunca y se ocupó, personalmente, de que el radicalismo no tuviera participaciones en esa coalición electoral, que nunca fue coalición de Gobierno. Hubo una conducción radical que se sometió a ese pedido del presidente, y el resultado es que el partido radical ha perdido visibilidad en el país”, determinó Sappia.

De acuerdo con su postura, Cambiemos ha eclipsado a la UCR, luego de conformarse esta alianza. “Si yo le pregunto al ciudadano de a pie qué piensa del radicalismo hoy y no sé, si nadie dice nada. Yo trato de decir algo, pero no tengo el comité a mi disposición”, advirtió el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. “Al perder visibilidad, al ser un fantasma, la gente no vota a fantasmas”, explicó.

“Hemos perdido muchas ciudades que eran nuestras, lo que se trata es recuperar el partido, creo que está fundido y creo que hay que refundarlo sobre la base y las ideas, sus principios. El radicalismo ha sido un bastión de la democracia, de la ética política, de la república y de la solidaridad social”, manifestó decidido Sappia. Cambiemos y el PRO le han sacado todo el poder a uno de los partidos más tradicionales de la política argentina.

Sappia fue más allá con su crítica a determinados líderes radicales y resaltó que se ha perdido el concepto de ética política. “Yo estoy trabajando en la recuperación del partido, en la refundación del partido a ver si podemos darle una vuelta de página a esta situación”, enfatizó el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

“Yo creo que el radicalismo tiene mucho que decirle al país, tiene mucho que contribuir al futuro del país, en la medida de que yo participo de esas creencias, hago lo que hago, que es pelear para recuperar al partido”, le comentó al conductor del programa, Gustavo Sylvestre, quien fue muy crítico con la irrupción de Elisa Carrió al partido que lidera Mauricio Macri.

En este punto, el “Gato” le advirtió a Sappia que la campaña electoral del Frente Juntos por el Cambio ha decidido no presentar a Mauricio Macri en sus spots publicitarios. “Eso es un problema del PRO no es un problema nuestro, no es un problema mío y de los que piensan como yo en orden a la situación del radicalismo, yo hace rato que lo hubiera escondido, no ahora”, opinó.

Finalmente, el referente de la UCR mencionó las elecciones generales de octubre y afirmó que no votará a ningún candidato a presidente, porque no hay ninguno que se aproxime si quiera en la lejanía a lo que debe pensar el radicalismo. “Como si fuera poco, vino la casualidad de que me invitaron a exponer en un Congreso en España sobre lo que es mi materia, el derecho del trabajo, el día de las elecciones, así que no voy a estar”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com