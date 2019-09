Luis D’Elia: “En el primer kirchnerismo, yo era la izquierda y Alberto Fernández era la derecha”

El dirigente social Luis D’Elía, desde el penal de Ezeiza, volvió a enaltecer a la fórmula presidencial del Frente de Todos y halagó a sus protagonistas. Sobre Cristina Kirchner, aseguró que es “una mujer perseguida” y que será “la jefa del movimiento”. En tanto a Alberto Fernández, contó: “En el primer kirchnerismo, él era la derecha y yo era la izquierda”.

El líder del partido MILES brindó una entrevista al programa televisivo “Corea del Centro” desde la cárcel, donde se reconoció como “un preso político con certificado” y contó que “hay ausencias de la política que duele”, refiriéndose a que ciertos personajes no lo van a visitar. “El servicio penitenciario es muy profesional, mi crítica es a la Justicia”, afirmó.

Luego de comentar su día a día en la celda 19 y resaltar sus “graves problemas de salud”, entre los que recordó que tiene tres by-pass y es insulino-dependiente; continuó descargándose contra el organismo que juzga a las personas. “Queremos una Justicia independiente, hasta de nosotros. No quiero que sea kirchnerista, sino independiente y de control popular”, enfatizó.

“Yo soy preso político con certificado. Quiero que en la Argentina haya Justicia, no quiero ni indulto ni amnistía. Hay 60 tipos en mi causa y para todos prescribió menos para mí. No creo que se solucione metiendo 100 macristas presos, ojalá que no pase. Hay que pensar en modificar la Constitución Nacional para tener una Justicia como corresponde”, aseveró.

Mirando el futuro, pero basándose en el pasado, el piquetero llenó de elogios a los máximos representantes del Frente de Todos. “Cristina es una mujer talentosa, inteligente, con grandeza de espíritu. Ella va a ser la jefa del movimiento, pero la jefatura política no tiene que ver con la jefatura del Gobierno”, sostuvo y agregó que la expresidenta es “perseguida”.

Justamente sobre el exjefe de Gabinete, comentó que “tiene un papel integrador, con diálogo con todos los sectores”. “Es buen tipo, que escucha y conversa, puede lograr que vayamos entrando a un proyecto común de país. Además, es un hombre de carácter y de ideas propias, no tengo ninguna duda de que va a gobernar“, expresó ante el periodista Ernesto Tenembaum.

A su vez, recordó una anécdota con el candidato presidencial: “Cuando salí de la cárcel la primera vez, nos juntamos con él en casa. Íbamos a hablar 45 minutos, que era lo pactado, pero hablamos seis horas. Alguna vez, también me invitó a su casa de Puerto Madero y hablamos muchos”. “En el primer kirchnerismo, él era la derecha y yo era la izquierda”, acentuó.

