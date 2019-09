“Muchas pymes hoy no tienen la capacidad para hacerle frente al monto del bono”

El empresario pyme y secretario de prensa de la Confederación Argentina de Medianas Empresas (CAME), Pedro Cascales, habló con El Intransigente sobre la petición para declarar una emergencia pyme, a raíz de la situación por la que transita la industria argentina y la sociedad. Asimismo, se refirió al bono de $5 mil anunciado por el Gobierno y detalló que se tratará de una recomposición salarial.

“La emergencia pyme consiste en brindar un paquete de medidas que generen cierto alivio a las pymes, por lo menos de acá a fin de año, dada la situación critica que venimos afrontando desde hace por lo menos 20 meses, pero que se agravo en el último mes”, explicó Cascales. En esa línea, añadió que “la medida consiste en un paquete de créditos a tasas preferenciales, eliminación del IVA sobre los servicios de energía eléctrica, gas y agua para las pymes, la eliminación del impuesto al cheque hasta fin de año, un plan de ayuda para empresas que están con crisis”.

Además, esta emergencia incluiría “una aceleración del cronograma, reducción de los aportes patronales que estaba previsto que se empiecen a hacer a partir de ahora, y la suspensión del pago de anticipo de ganancias, esas son las medidas que estamos solicitando tanto al poder ejecutivo como al legislativo”. Sin embargo, resaltó que, hasta el momento, el ministro de Producción, Dante Sica, no se comunicó con respecto a esta iniciativa.

Sí lo hizo para hablar de otros temas: “Hay un diálogo, de hecho, ayer hubo una reunión por el famosos tema del bono de los 5 mil pesos y hay dialogo peor en este tema puntual no se ha expresado ni ha tenido ningún contacto con nosotros”, explicó Cascales, antes de explicar que, finalmente, no se estaría discutiendo por un bono sino por otro tipo de iniciativa, con la que se muestran más de acuerdo.

“En realidad no es un bono lo que se acordó ayer es que sea una recomposición salarial por única vez, a cuanta de paritarias, a cuenta de futuros aumentos no remunerativos quiere decir que no paga ni aporte ni contribuciones, ni aportes del trabajadores ni contribuciones nacionales y lo que planteamos es que sean al menos en 5 cuotas”, estableció. Además, comentó que este martes tendrán “una reunión las 11 y se terminaría de definir si es factible en cuotas y en cuantas cuotas. La situación de las cuotas es necesaria porque muchas pymes hoy no tienen la capacidad para hacerle frente a este monto”.

Sus palabras llegan después de que el jueves pasado el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidiera que se declarara la emergencia pyme en todo el país, en medio de la incertidumbre económica y política que atraviesa la Argentina. Además, reclamaron a la dirigencia política el compromiso durante los próximos meses para trabajar en función del mantenimiento de los puestos de trabajo.

“Pedimos que se declare a nivel nacional de una vez por todas, pero los tiempos del Congreso están más ligados a los tiempos electorales que a la pequeñas y medianas empresas y al sector de los trabajadores. Eso es una deuda pendiente de la democracia para con los ciudadanos, van a dos velocidades distintas, realidades que en este caso no son compatibles”, fueron las declaraciones, en ese momento, de Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacional (ENAC), según consignó El Intransigente.

