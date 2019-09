Miguel Acevedo, sobre el bono: “Las empresas que no pueden, no lo van a pagar”

El gobierno nacional y las cámaras empresarias acordaron un pago de $5000 para los trabajadores privados a cuenta de futuros aumentos. Sin embargo, no todas las empresas podrán cumplir con lo negociado esta semana. Eso es lo que sugirió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, quien explicó que hay compañías del interior del país que no tienen la chance de cumplir con el entendimiento.

“Las empresas que no pueden pagar, no van a pagar. Hay muchas firmas en el interior del país que hoy están suspendiendo personal o tratando de hacer acuerdos. Hay mucha negociación para tratar de mantener los empleos y mucha gente que está ajustando”, explicó el líder de una de las cámaras empresarias más importantes del país en un reportaje concedido a radio Mitre.

El ejecutivo explicó, por ejemplo, que hay muchos sectores de la industria que están operando al 50% de su capacidad. Si a eso se le suma la caída en el consumo, la ecuación resulta fatal para los medianos y pequeños empresarios.

Acevedo adelantó además que en las próximas horas habrá nuevas reuniones para terminar de definir cuándo deberían pagarse los $5.000 y de qué forma. No es un dato menor. Por ejemplo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presiona para dividir el adelanto en cinco cuotas de 1000 pesos. Firmas agrupadas en otras cámaras plantean otros mecanismos de desembolso.



El adelanto de los $5000 para los trabajadores del sector privado forma parte de la batería de medidas impulsada por el gobierno nacional a partir de la derrota en las elecciones primarias. Ese plan incluyó un bono para trabajadores estatales, un congelamiento de combustibles que ya sufrió modificaciones, una rebaja del IVA en productos de la Canasta Básica y beneficios impositivos en Ganancias y Monotributo.

Si bien aún no se publicó el decreto con el detalle de la iniciativa, se estableció que el pago será de carácter no remunerativo (las empresas no deberán pagar impuestos) y será descontado de futuras negociaciones paritarias. En términos prácticos, para el trabajador funciona como un adelanto salarial.

Con información de www.infobae.com