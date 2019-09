En el fondo, Amalia Galantti quiere más plata para pagar a más ñoquis

Ayer, posterior a la reunión de comisión, los concejales recibieron a la secretaria de Control y Auditoría, Amalia Galantti, quien fue acompañada por Josefina Parra, del equipo del programa “Rafaela Evalúa” y como invitada estuvo la rafaelina Natalia Aquilino, directora del Programa de Monitoreo y Evaluación de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Ante los concejales, Galantti explicó pormenores del proyecto de ordenanza que está en comisión para ser analizado y que tienen como objetivo crear un Instituto de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas.

Las principales objeciones vinieron de parte de la oposición, argumentando que en tiempos de crisis no sería necesario generar otra estructura a la ya existente.Para Lisandro Mársico (FPCyS), es sobreabundar el hecho de destinar más recursos a una nueva estructura, y teniendo en cuenta las que existen en la actualidad, tales como el ICEDeL, el Cine Municipal Manuel Belgrano, el Instituto Municipal de la Vivienda y el Instituto para el Desarrollo Sustentable.

De algún modo, Leonardo Viotti (Cambiemos) acompañó los argumentos de Mársico a la hora de realizar planteos y señaló “que deberían poder llevarse a cabo todas las evaluaciones con los recursos ya existentes y el personal que ya trabaja en el área de Galantti”.

“Es una conversación que es legítima y cualquier funcionario público responsable tiene que mirar cómo se gastan los recursos y en este caso no es la excepción. Pero teniendo en cuenta esto, considero que se puede conversar y, sí existe voluntad política para entender que ésta es una función estratégica para el Estado municipal, manifestó Aquilino al finalizar el encuentro con los ediles.

En medio del diálogo la representante del CIPPEC enfatizó que “la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo por citar algunos ejemplos, se controlan y combaten con políticas públicas de evaluación. La evaluación es lo que deberían hacer primero los gobiernos para luego diseñar tal o cual programa, porque es de ese modo, como se utilizan de manera eficaz los recursos del Estado”, aseguró. Además Aquilino destacó el modo de trabajo del gobierno rafaelino, ya que a nivel país no hay experiencias de que un municipio cuente con estadísticas propias, a partir de haber creado un Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (Icedel). “Esto cuando se pensó seguramente generó las mismas dudas que hoy ustedes tienen cuando pensamos en este un Instituto de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas”, dijo a los concejales.

Por su parte, Amalia Galantti se refirió al tema presupuestario y dijo: “Por supuesto que uno mira la cuestión presupuestaria y sobretodo en estos momentos de tanta crisis, que afecta a las familias y a los gobiernos, tenemos que ser por demás de cuidadosos, prudentes y responsables al momento de destinar los fondos públicos, justamente en estos momentos es donde más responsables debemos ser, es cuando más necesario se hace contar con evidencia científica para tomar las decisiones y las decisiones tienen que ver precisamente en dónde se destina el recurso”. Para la funcionaria, cuando es posible “evaluar y monitorear los programas y los procesos, las políticas del Municipio, veremos dónde estará más justificado el destino de fondos públicos y donde, tal vez, se deba realizar algún tipo de readecuación, corrección y, para ello, necesitamos información, que esos datos estén analizados, procesados, estudiados por profesionales para, como Estado, mantener la responsabilidad respecto a la prudencia de los destinos de los fondos y en la mirada, no solo en la coyuntura, sino también en el mediano y largo plazo”.

Galantti explicó que el proyecto “acompaña la propuesta del Concejo respecto a la posibilidad de contratación de auditores externos, se sostiene la auditoría interna con el crecimiento que tuvo el área, con el reconocimiento de nuestro sistema de gestión de calidad bajo norma ISO 9001 y continuamos con este proyecto de creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas y pensándolo desde algo que es muy propio de los rafaelinos que es hacerlo con otros”. En este sentido, destacó la decisión para que el Instituto “tenga autarquía y esté conformado por los actores de la sociedad civil, el sector académico, a través del Consejo Universitario Rafaela (CUR), representantes políticos y, principalmente, la voz de los vecinos, mediante la Federación de Entidades Vecinales (FEV) y de los propios empleados municipales que son los que día a día llevan a cabo las políticas que se diseñan”.

Ante la pregunta de algunos concejales de la oposición que hicieron referencia a las auditorías que se llevan a cabo actualmente, Aquilino dejó en claro que no es lo mismo evaluación, que auditoría, ya que en un caso se habla de ver cuestiones técnicas y en donde se mira si el dinero va a donde tienen que ir y en el otro caso se analiza el impacto de tal o cual política pública. Aquilino dijo que “son dos conceptos totalmente diferenciados. La auditoría se enfoca en un control de legalidad sobre la ejecución de los fondos públicos. Es más reglamentaria y legalista. La evaluación busca entender si las intervenciones del Estado llegan bien a quienes debe llegar, previenen lo que tienen que prevenir. Muestra más los efectos y efectividades que tiene la acción del Estado sobre la vida de las personas”.Otras de las cosas que se dejaron en claro en el encuentro de este lunes, es que el actual programa Rafaela Evalúa no llega a cubrir la demanda de muchas secretarías que pretenden se evalúen algunos programas que ejecutan.

En ese sentido, Josefina Parra argumentó la necesidad de crear el Instituto con una estructura mínima pero que tenga carácter de autárquico, conformado por las instituciones de la sociedad civil, el sector de la academia que estaría representado por el CUR, los representantes políticos y la voz de los vecinos a través de la federación de entidades vecinales, a esto se sumaría la participación de los empleados municipales, que tienen el pulso de lo que ocurren en el día a día”.

Por último, si bien no se informó el temario del encuentro, desde el Concejo Municipal confirmaron que hoy a partir de las 10:00 se desarrollará una reunión con los integrantes de la Cooperadora de Bomberos Zapadores.

