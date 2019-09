Mauro Icardi picante: “Sé que es un tabú haberme casado con la mujer de un compañero”

El presente de Mauro Icardi es en Francia, luego de un fuerte escándalo en el Inter, el argentino dejó el club y se mudó hacia el Paris Saint Germain, donde comienza una nueva etapa en su carrera futbolística.

Lo cierto es que su salida del Inter, muchos la relacionaron directamente con Wanda Nara ya que ella apuntó contra los dirigentes, al buscar mejoras para el contrato de su esposo en dicho club. Recordemos que la rubia es la representante de Mauro Icardi.

Pero el jugador ahora habló sobre ello e hizo picantes declaraciones, contando su versión de los hechos: “Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío, y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar”, dijo en Canal + de Francia.

Y claro, defendió a Wanda: “Creo que tenerla como mi agente es la mejor decisión para mi familia y mi carrera. No lo pensé dos veces. Soy alguien que trata a hombres y mujeres de la misma manera. Tengo tres hijos y dos hijas, pero los trato de la misma manera y les doy los mismos regalos”.

Luego, Mauro Icardi habló de su esposa en el plano afectivo: “He estado con Wanda durante siete años, ella es una personalidad famosa y yo también, así que somos plenamente conscientes de lo que eso implica. Eso no cambia mi forma de pensar o jugar, de lo contrario no habría marcado 150 goles con el Inter”.

Claro que no faltó el repaso por la pelea mediática, en torno al comienzo del romance con la argentina, siendo que él era amigo de Maxi López, quien se había separado de Wanda recientemente: “Me doy cuenta de que es un tabú que ella se haya casado con mi ex compañero de equipo, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamorás”, expresó tajante.