Mensaje de Estados Unidos al próximo gobierno: “Los lazos que unen a nuestros países no están unidos a ningún candidato en particular”

En línea con el espíritu que se vive en la Argentina después de las PASO, el embajador de Estados Unidos, Edward Prado, definió lo que espera Washington del próximo gobierno: “Los lazos que unen a nuestros países no están unidos a ningún candidato en particular”. Es decir, la continuidad de las relaciones bilaterales está asegurada más allá de quien gane los comicios.

El mensaje del representante de Donald Trump en el país pudo tener una lectura afín al candidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández, aunque con un reparo sustancial que planteó el propio Prado al añadir que “lo importante de las relaciones bilaterales será mirar al futuro y no regresar al pasado. No repetir errores del pasado”, dijo. Esta fue una clara advertencia al kirchnerismo duro que en los años de Cristina Kirchner en el poder se enfrentó duramente a las políticas de Washington.



El embajador de Estados Unidos expresó estas palabras ante un público muy diverso y multicolor reunido por el Centro de Estudios Americanos que preside Luis Savino. Allí estaban referentes de la oposición como Jorge Argüello, José Ignacio de Mendiguren o Graciela Camaño aunque también oficialistas como la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y los diputados Eduardo Amadeo o Luis Petri, entre otros. A todos ellos el embajador Prado los desafío en relación al vínculo que tendrá Estados Unidos en el futuro inmediato con la Argentina cuando dijo sin vueltas: “Nuestros valores compartidos no cambiarán las próximas semanas, ni los próximos meses. Las elecciones no cambiarán esto tampoco”, expresó ante la mirada de sorpresa de muchos dirigentes.

Prado emitió este mensaje a menos de un mes de las elecciones presidenciales durante la cena anual del Centro de Estudio Americanos que se realizó en el hotel Alvear y donde se distinguieron a personalidades de la política, el empresariado y la Justicia de la Argentina que tienden puentes con Estados Unidos.

No fue casual que en este marco el embajador norteamericano destacará que “los lazos que nos unen a nuestros países no están unidos a ningún candidato en particular” en abierta referencia a Mauricio Macri que tuvo desde el primer día de su gestión un fluido vínculo con Washington.

Sin embargo, para equilibrar los tantos Prado también lanzó un mensaje subliminal al kirchnerismo al destacar con énfasis que “no debemos volver a cometer errores del pasado”.

En este juego de equilibrios el embajador norteamericano también destacó que “nuestra relación bilateral no es una transacción sino que está construida sobre valores compartidos como la democracia, la libertad de prensa, la seguridad de la gente” . Y remarcó eel espíritu común que hay entre el actual gobierno de Macri y el de Trump por luchar por la democracia en Venezuela.

Prado lleva más de un año en la Argentina pero anoche admitió sin tapujos que “ahora tengo más experiencia que antes aunque sigo aprendiendo de la Argentina en política y economía. Y voy a tener que seguir más años para aprender”, dijo en una frase que arrancó más de una sonrisa de los comensales.

El embajador norteamericano destacó la labor del Centro de Estudios Americanos “como un espacio que sirve para apoyar y conectar ambas culturas. Para construir puentes”.

En otro pasaje de su discurso recordó que los presidentes Macri y Trump tienen “profundos lazos de amistad” que sirvieron para estrechar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, ciencia, tecnología y derechos humanos. Así, para el embajador Prado “Estados Unidos sigue siendo un inversor estratégico en Argentina” y remarcó que “cada dólar es una declaración de la confianza en Argentina.

Nuestras inversiones son una muestra de interés”. De allí que llamó a “no confundir nuestro gobierno con nuestro país. Nuestro valores compartidos no cambiarán las próximas semanas, ni los próximos meses. Las elecciones no cambiarán esto tampoco”, cerró ante un aplauso de todo el arco político y empresarial presente.

A su turno, el presidente del Centro de Estudios Americanos remarcó que el panorama que se vislumbra entre la Argentina y Estados Unidos “es alentador ya que hay un mismo diálogo y una misma actitud para enfrentar la Argentina que se viene”.

Savino hizo un fuerte hincapié en la presencia en la cena anual de su fundación de representantes de diferentes sectores políticos y destacó: “Siento un gran respeto por el que se involucra en la política”. “Los problemas políticos hay que resolverlos con más política” ,dijo.

En la reunión anual del Centro de Estudios Americanos se distinguió especialmente al diplomático argentino y referente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Felipe de la Balze con el premio “Puentes por América” en su trabajo por unir alas culturas de ambos países.

Entre otros referentes de la política estaban en el salón del Hotel Alvear Adrián Perez,el ex presidente de la Cámara de Diputados el radical Rafael Pascual, el diputado Daniel Lipovetzky y Guillermo Yanco.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Martín Dinatale