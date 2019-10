Desde la playa y en microbikini negra, Pampita incendió las redes con una ardiente foto

Cada foto que publica Pampita es una nueva ola de verano. Y en este caso más que nunca, porque regala postales desde la playa. Con una microbikini negra y roja, la modelo calentó las redes.

Pampita se fue a unas románticas vacaciones acompañado de su novio, Roberto García Moritán. En bikini, la modelo compartió varias fotografías en las que hizo gala de sus curvas y de toda su sensualidad.

Con solas unas horas en las redes sociales, las imágenes ya había cosechado más de 60.000 likes. Y hace casi un mes, que Pampita y su novio había revolucionado las redes al compartir una foto íntima en la que estaban muy mimosos.

Pero ahora, también quedó en el centro de una polémica pero por una imagen de un tercero. Es que Pampita tuvo una peculiar reacción ante la filtración que sufrió Luciano Castro, y este lunes 7 se encontró con la respuesta y el enojo de Sabrina Rojas, esposa del actor.

“Exigimos respeto para la mujer, pero más allá del feminismo tenemos que hablar del respeto a las personas. Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver a cinco minas pasándose el teléfono y diciendo esas cosas. No quiero nombrar a esa persona para no caer en lo mismo. Mirá si cinco tipos están hablando así de las tetas de una mina. Es el fin. A ese programa lo tiene que levantar”, comentó sobre lo ocurrido en Pampita Online.

“Gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad. Entonces si vos, desde ese lugar no podés dar el ejemplo y tratar el tema desde otro lugar… entonces, ¿a quién le voy a pedir a algo? Es alguien que vivió escándalo y pidió por favor que la corten”, agregó molesta, a pesar que luego dijo que no estaba enojada con Pampita.