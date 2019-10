La furia de Sabrina Rojas con Pampita tras su reacción por las fotos hot de Luciano Castro: “Muy patético”

Luego de que salieran a la luz una serie de fotos en donde aparece Luciano Castro completamente desnudo, las redes sociales y los programas de espectáculo se vieron completamente revolucionadas. En este contexto, una de las que salió a hablar al respecto fue Pampita, quien tuvo una inesperada reacción en pleno programa.

“¡Epa! No sabíamos estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro. Una amiga nuestra pasó por ahí, le voy a mandar emoji de aplausos”, dijo Pampita en vivo.

Enfurecida y muy molesta, quien salió a criticar los dichos de Pampita fue nada más ni nada menos que Sabrina Rojas, esposa de Luciano Castro.

“Hay muchos puntos para mirar acá, de ser responsable de esto porque alguien puede no aguantar esto y quitarse la vida, cagarse la vida para siempre. Exigimos respeto para la mujer, que más que feminismo tenemos que hablar de respeto por las personas, no importa cuál sea tu condición”, explicó Sabrina Rojas.

Y sentenció: “Porque me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono. Se lo dije a Angie (Balbiani) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar”.

Por otra parte, hizo alusión indirectamente a los escándalos en los que se vio envuelta Pampita en los últimos años: “Aparte, es gente que ha pasado por dramas y ha pedido piedad. Entonces, si vos desde ese lugar no podés dar un ejemplo y querés tocar el tema con otro respeto… ¿a quién le voy a pedir algo si es alguien que ha vivido escándalos y dicho ‘por favor, cortenla’? La otra vez con Diego Latorre y la hija le hizo una pregunta a él adelante de la nena llorando… ¿te parece?”.

Y cerró: “Pobre, es a la única que vi, no es algo contra ella. Le pido reflexión como le pedí ya a otro periodista. No es fácil tratar este tema”.