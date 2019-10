Valerie Dominguez: la sensual prima de Shakira que es furor en las redes

Para todos aquellos que tengan dudas sobre el poder de la genética, con Valerie Dominguez y Shakira se aclaran todos los tantos. Son primas y demostraron que la belleza es cosa de familia a través de las redes sociales. La pariente cercana de la cantante es una actriz, modelo y diseñadora colombiana que ya cautivó a más de un seguidor con sus sensuales posteos. Y por si alguien desconfía de sus atributos, fue ganadora en 2005 del premio “Miss Universo”, un concurso de belleza mundial.

Su belleza la ha convertido en una de las mujeres más destacadas de la farándula colombiana y por ende en el blanco de muchos rumores de romances. El más emblemático que se le adjudicó fue el mismísimo J Balvin. Tiene 38 años, una figura tallada y una cuenta oficial de Instagram con más de un millón de seguidores con el que demostró que no tiene nada que envidiarle a Shakira.

“Sos mi diva preferida”, “Maravillosamente hermosa”, “Divina”, “Sos mi amor platónico” o con tono humorístico, “No sé con cual me quedo” (en alusión a Shakira), son algunos de los comentarios que suele recibir y que de seguro ya está acostumbrada. Cabe destacar que la modelo también muestra en su perfil su estricta rutina de ejercicios con la que mantiene su silueta tan halagada

“Mucha gente me pregunta cómo hago para acomodar mi rutina de ejercicio cuando viajo. La verdad es que no es fácil. No siempre cuento con un gimnasio, con el tiempo necesario o las ganas de hacer una rutina completa. Entonces desarrolle estas rutinas que se pueden hacer en casa o en un cuarto de hotel. Son rápidas, sencillas y efectivas ¡Y hoy se las quiero compartir!”, expresó Valerie en su Instagram.