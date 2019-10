Justin Bieber compró dos gatitos de 30 mil dólares y fue blanco de todas las críticas

Para la sorpresa de todos sus fanáticos, Justin Bieber rompió con el perfil bajo y tranquilo que venía manteniendo, y volvió a convertirse en el blanco de todas las críticas. Esta vez una ONG llamda PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) fue quien le tocó el orgullo. Todo comenzó cuando la celebridad compró dos exóticos gatitos por 30 mil dólares y les creó una cuenta de Instagram manejada por él, que ya tiene 320 mil seguidores.

“Justin Bieber podría inspirar a sus fanáticos de todo el mundo a salvar una vida adoptando un gato de un refugio en lugar de alimentar la peligrosa demanda de felinos híbridos, contribuir a la crisis de sobrepoblación de animales y demostrarlo cuando se trata de ayudarlos. Su postura hasta ahora es ‘No me importa'”, expresó PETA.

Los animales en cuestión son dos gatos de la raza Savannah, un cruce entre uno domesticado y otro Serval africano mediano de orejas grandes, a los cuales su dueño los llamó “Tuna” y “Sushi”. Por supuesto, la respuesta del canadiense hacia la ONG no tardó en llegar: “Enfóquense en problemas reales, como la caza furtiva y el maltrato animal. ¿Me están criticando porque quiero una raza específica de gato? No lo hicieron cuando obtuve a mi perro Oscar, que no fue rescatado…”, escribió el cantante en las redes.

Luego añadió: “¿Cada mascota que tengamos tiene que ser rescatada? Creo en la adopción de animales, pero también creo que cada uno tiene preferencias y para eso están los criadores. PETA, vayan a ayudar a limpiar los océanos de plástico y dejen tranquilos a mis hermosos gatos”.

PETA le cantó retruco a Justin Bieber y alzó la voz de nuevo a Insider: “Debes pensar más profundamente sobre este tema: cuando millones de animales pierden la vida cada año porque no hay suficientes personas que adopten, sino que elijan comprar, la crisis de sobrepoblación de animales es un problema real”.