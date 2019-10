Patricia Bullrich: “El pobre para sobrevivir hace changas, es cartonero o arma un grupo de cumbia”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, utilizó una llamativa frase al salir al cruce del candidato opositor Axel Kicillof y aseguró que "el pobre, para sobrevivir, hace una changa, es cartonero, trabaja, es obrero de la construcción o arma un grupo de cumbia o cuarteto".

Lo dijo durante una entrevista con Luis Majul en A24, tras la polémica por una frase del postulante del Frente de Todos para la gobernación bonaerense, quien había asegurado que "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".

Para la funcionaria, decir que el pobre "es narcotraficante es una estigmatización de la pobreza".

La ministra también se refirió al tema en las redes sociales, al publicar en Twitter que a los narcos "los metemos presos".

"Durante cuatro años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la Provincia de Buenos Aires para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la Provincia en una zona liberada", planteó.

Algo parecido dijo la gobernadora María Eugenia Vidal: "Lo que dice Kicillof demuestra que no conoce la provincia ni los barrios: ni los desocupados ni los pobres son narcotraficantes. Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y aquellos que justifican el negocio".

Vidal sostuvo además que "las víctimas no están entre los que venden droga", y volvió a cruzar al ex ministro de Economía: "Me parece una estigmatización de la desocupación y la pobreza asociarlo con el narcotráfico"

Con información de www.clarin.com