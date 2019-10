Axel Kicillof: “Macri no entendió lo que dijo la sociedad en las urnas, no le pidió hacer una caravana electoral y decir que sí se puede”

En Tres de Febrero, en el último acto de los cuatro que encabezó a lo largo del día de ayer, el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno al asegurar que “hubo una enorme incapacidad para comprender lo que dijo la sociedad argentina” el 11 de agosto, cuando se llevaron a cabo las PASO.

“Observo al Presidente sin escuchar lo que dijo la sociedad en las urnas. No le pidió que haga una caravana electoral en Argentina y que vuelva a decir que sí se puede, cuando no pudo y, además, no se debe hacer lo que hicieron”, sentenció el economista, que compartió el acto con su compañera de fórmula Verónica Magario, y el candidato a intendente del peronismo en la localidad bonaerense, Juan Debandis.

En esa misma siguió al remarcar que “no se debe sacarle el trabajo a la gente, ni cobrarle en dólares”, como tampoco “se debe atacar a los maestros, ni dejar caer las escuelas y los hospitales”. “Pensaron que un pueblo sin trabajo, salud y educación podía votar en base al manejo de las redes sociales y la manipulación”, afirmó.

Kicillof les pidió a sus seguidores “no entrar en ninguna provocación” ya que “no vale cualquier cosa para ganar el voto”. En esa línea, sostuvo: “Eso puede valer para Macri y Vidal, pero no para nosotros en el Frente de Todos”.

El economista dijo que piensa “gobernar la provincia con austeridad y escuchando a todos” e impulsó a los militantes “a sumar fuerzas y voluntades para sacar adelante en la provincia y la Argentina”.

Durante su discurso el candidato del peronismo apuntó contra los intendentes de Juntos por el Cambio que optaron por no hacer campaña junto a los principales referentes del espacio, que son María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. “Andan un poco olvidadizos a la hora de hacer los carteles o poner consignas en la calle”, sostuvo con ironía.

“Algunos se han convertido en intendentes vecinalistas, en llaneros solitarios que están tratando de recuperar votos y que llaman a cortar boleta”, indicó, al tiempo que afirmó: “No han entendido lo que pasó en Argentina el 11 de agosto. No entienden que el pueblo se cansó de los eslogans vacíos, la persecución judicial y las noticias falsas”.

Al finalizar su discurso dijo que “no alcanza con que cambie la macroeconomía o el Banco Provincia vuelva tener un papel industrial”, y resaltó que lo importante es “tener intendentes consustanciados con la misma política tanto a nivel provincial como nacional” porque “la unidad es lo que va a recuperar la Argentina”.

Con información de www.infobae.com