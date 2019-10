Relatos salvajes Santa Fe: Le rompió la mandíbula con un palo, lo atropelló y lo arrastró una cuadra

Una discusión de tránsito al estilo “relatos salvajes” sucedió el lunes cerca de las 20 en Avenida Freyre al 3200. Como consecuencia un taxista terminó con su mandíbula quebrada y tuvo que ser asistido en el Cullen.

Todo comenzó en la intersección de Bv y Av. Freyre donde, Marcos Lionel Pierino, de 32 años y que desde hace seis se desempeña como taxista, protagonizó una discusión con otro automovilista que conducía un Fiat Mobi rojo.

Tras un intercambio de palabras, el conductor del auto un hombre de 35 años, se bajó, sacó un palo, golpeó al taxi y luego con el mismo objeto agredió al chofer en la cara quebrándole la mandíbula y lo golpeó al menos tres veces más según relató Marcos.

Pero la cosa no quedó ahí, el taxista al ver que el automovilista no pensaba detener el vehículo y entregar los papeles del seguro y demás, se bajó del taxi y se paró delante del auto particular para impedir que el hombre escapara. Sin embargo, el automovilista lo chocó y lo arrastró una cuadra entera sobre el capo hasta llegar a Av. Freyre al 3200, entre Santiago del Estero y Junín. El joven chofer tuvo que ser asistido en el Cullen y si bien su cuadro no reviste gravedad, necesitará una cirugía maxilar debido a la fractura de la mandíbula.



El agresor está detenido

Fuentes policiales indicaron que este martes por la tarde el conductor del Fiat Mobi fue detenido y quedó imputado por lesiones graves dolosas. Tambieron Además en las zonas hay cámaras de seguridad que seguramente puedan dar más certezas de cómo sucedieron los hechos.

Fuente: Infobae