Mónica Ayos compartió una foto en bikini de sus vacaciones en Italia

Desde hace algunas semanas Mónica Ayos se encuentra en Europa, disfrutando de unas hermosas vacaciones con Diego Olivera. Ambos llevan 17 años casados y tienen una hija, Victoria, que a principio de año celebró su fiesta de 15 tirando la casa por la borda.

Y, por supuesto, mientras viaja por el Viejo Continente, la actriz sube casi a diario hermosas postales que cautivan a sus más de 400.000 seguidores. Por eso este martes publicó en su cuenta de Instagram una sensual foto en bikini, recostada, y una pared de piedras de fondo.

Para acompañar la imagen escribió un largo epígrafe: “A pedido: les comparto una foto sacada al mediodía, que no es la luz más recomendale, sin filtro, sin nada… obvio, hubo descartes varios. De todas elegí la meno’ piorrr’. Tampoco me voy a inmolar, loquillos. Esto me produce una suerte de vértigo, jajaja. Me hace acordar a la escena de ‘Amazonas’, en la que decidí no usar a mi doble de riesgo y cabalgué a pelo (a todo galope). La yegua se llamaba ‘capricho’ así que imaginen… jajaja. Por suerte y por ciertas habilidades adquiridas salió increíble”.