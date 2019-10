A pura cumbia: el Kun Agüero cantó, bailó y hasta tocó la batería

El Kun Agüero conquistó todas las redes sociales al viralizarce un video de él disfrutando a pura cumbia en una fiesta. El jugador del Manchester City no fue convocado para formar parte del equipo Argentino en los próximos amistosos y decidió salir de fiesta. Claro que de una forma tranquila y amigable, el jugador estuvo en una fiesta privada junto a la banda Ke Personajes y la pasó espectacular.

Al no jugar contra el equipo de Alemania y Ecuador debido a que no integra la nómina de jugadores que disputará la fecha Fifa, tiene dias libres. Para los jugadores nada mejor que disfrutar con amigos, familias, descansar y hasta salir de fiesta. Por esta razón, cuenta con algunos días libres antes de retomar el entrenamiento europeo.

Este martes se difundieron una serie de videos del Kun Agüero en los cuales se lo muestra cantando junto a la banda de cumbia “Ke Personajes”. El Kun se mostró fiel a su estilo muy divertido y fresco: tiró unos pasitos, no desentonó a la hora de cantar y se animó a la batería electrónica.

​ No es la primera vez que el jugador de fútbol Kun Agüero tiene momentos así con la cumbia. Incluso la banda “Los Palmeras” tiene una canción dedicada a él y cantada junto al delantero argentino. Respecto a la Selección de Argentina, se enfrentará este miércoles 9 octubre a Alemania en el estadio Signal Iduna Park. El encuentro se jugará a la 1:45 p.m. (hora peruana). Luego los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán ante Ecuador el próximo domingo 13 de octubre a las 9:00 a.m (hora peruana).