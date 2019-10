De boxeador a pistolero: el papel de Maravilla Martinez con el que engordó 23 kilos

Maravilla Martínez, el ex campeón del mundo de boxeo, hizo un tremendo cambio físico. Aumentó 23 kilos para su nuevo papel.

Maravilla Martínez se metió en estudios de grabación tras dejar el ring. El ex campeón del mundo tuvo que engordar algunos kilos para el nuevo papel que será muy importante en en Pistolero, una ficción que, según explica su director, Nicolás Galvagno, “sirve de ensayo sobre la violencia”.

Lo que dieron a conocer hasta el momento con el trailer, es que la historia sucede en una zona rural “durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, a fines de los años 60. El elenco lo completan Diego Cremonesi, Juan Palomino y María Abadi y se estrena jueves 10 de octubre. El papel que llevará adelante es el de un ladrón, el cual al parecer, estará irreconocible.

“El director me dijo: “Sergio, no quiero que tengas pinta de deportista. Ni que seas elegante ni prolijo… Y quiero que aumentes siete, ocho kilos… Al final, me lo tomé demasiado en serie (se ríe). ¡Y subí 23! ¡Y llegué a los 100!”, reveló en una entrevista con Clarin Maravilla Martínez.

Maravilla Martínez tiene actualmente 44 años; vive entre Madrid y Buenos Aires y su retiro del boxeo fue en el año 2014. Como actor, trabajó en la película Alacrán enamorado en que el hizo un papel modesto y en algunos cortos, como “100 balas”. También formó parte del documental Maravilla, la película, de Juan Pablo Cadaveira, en el que hizo de sí mismo.