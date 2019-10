Juan Grabois: “Si bien Alberto no es un humanista revolucionario, no es lo mismo que Macri”

“Nadie me dice que me calle, no se si no lo piensan o no se animan a decirme". Juan Grabois respalda al Frente de Todos pero mantiene la autonomía y se permite instalar temas que no figuran en la agenda del kirchnerismo -como lo fueron sus dichos sobre la reforma agraria- que en ocasiones generó el disgusto de propios. A menos de 20 día de las elecciones, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sostuvo que “si bien Alberto Fernández no es un humanista revolucionarios, no es lo mismo que Macri”.

“Quiero irme de este mundo presenciando un cambio estructural del sistema, que no gire más en torno a la guita, que gire en torno a la mujer, al hombre y a la naturaleza. Nadie se puede realizar en una sociedad con estas desigualdades", sostuvo definiendo su vocación como “un humanismo revolucionario”.

En ese sentido, manifestó que “si bien Alberto no se autopercibe como un humanista revolucionario, no es lo mismo que Macri”. En diálogo con LNE, Grabois declaró: “Para mi hay una diferencia muy grande entre el proyecto que expresa Macri y el que expresa Alberto", y admitió que “aunque ninguno de los dos a mi me complete, me apasione, se que no son lo mismo y estoy dispuesto a pelear por un proyecto contra el otro”. "Él dijo ‘yo les pido que si me equivoco me lo digan, me puteen y me critiquen’, quedate tranquilo que lo vamos a hacer”, enfatizó.



Consultado sobre el tiempo de “luna de miel” que tendrá Fernández en caso de revalidar el resultado de las PASO el próximo 27 de octubre, el dirigente de la CTEP respondió: “100 días, más que eso no. Tiene que mostrar resultados”. Al respecto apuntó a que la situación alimentaria deberá resolverse de manera urgente: “En la provincia de Buenos Aires, 29 pesos la ración para cada pibe en el comedor...triplicalo hermano, no se de dónde la vas a sacar pero el pibe tiene que comer. Conseguí donaciones de una empresa, un acuerdo internacional, como sea pero el resultado tiene que estar".

“Hay mecha corta para algunos resultados porque hemos depositado muchas expectativas en ese proceso y todas las fuerzas populares vamos a acompañar y laburar por cualquier propuesta que haga el gobierno para remar la situación, pero si al mismo tiempo vemos que el mismo 1% se sigue enriqueciendo, que Lagarde se nos caga de risa desde el Banco Central Europeo con el daño que hizo en la Argentina, que los laburantes siguen con un salario que orilla la línea de pobreza y el salario mínimo sigue orillando la línea de indigencia, se acabó el amor”, sostuvo con crudeza sobre su relación con el posible próximo gobierno kirchnerista.

De todas maneras manifestó que a Alberto Fernández le pone “muchas más fichas ahora que el día que Cristina hizo el anuncio”. “Es un buen tipo, con buenas intenciones, lo veo más firme en cuestiones como la negociación de la deuda, la lucha contra el hambre", elogió Grabois al candidato a presidente. Si bien aclaró que “articular con nosotros no es fácil, si no se cumplen las demandas de los sectores más humildes, si no se recompone la situación social por lo menos del 30% más pobre que está en la lona, no nos queda otra que salir a protestar. Los platos rotos de la fiesta macrista no lo pueden pagar los laburantes", advirtió.

El referente social se mostró preocupado porque “estamos al borde de una catástrofe humanitaria, rozamos el 40% de pobreza, vamos a terminar con una deuda equivalente al 100% del PBI, explicame ¿cómo resolvés esas cosas?", se preguntó. “No puede haber paz social cuando se pretende que una deuda que se generó de manera ilegal, arbitraria e ilegítima, que se fugó íntegra, la pague la gente”, expresó.

Consultado sobre las críticas que recibió por su proyecto de reforma agraria, Grabois dijo que Fernández lo respaldó: “Hubo una operación del troll center de Marcos Peña, y también integrantes de nuestro espacio que quieren ser más albertistas que Alberto”. En ese sentido declaró que “hay gente que tiene bastante más poder que yo, que tiene roles institucionales de responsabilidad y no se lo trata con la misma vara”. El comentario apuntó directamente a Miguel Ángel Pichetto, a quien por sus dichos sobre dinamitar la villa 1-11-14 lo acusó de formar parte de “una secuencia del macrismo hardcore en el que están buscando consolidar para la próxima etapa un núcleo de extrema derecha, del 25% del electorado, que asuma cosas que en la Argentina, gracias a Dios, no existen hace muchos años como estas pulsiones de muerte de dinamitar, de destruir al otro". También incluyó a Patricia Bullrich: “No es ninguna tonta, ninguna improvisada. Están fortaleciendo un núcleo muy antidemocrático, autoritario”, arremetió.

Para el dirigente de la CTEP, “Pichetto fue el chupa medias número uno de Néstor y Cristina durante 12 años y ahora es el macrista emblemático, predica el odio y la xenofobia”.

Así como definió al núcleo duro del Gobierno como “hardcore”, Grabois considera que Carolina Stanley representa la expresión “softcore” del oficialismo. “Macri juega cuando le conviene con un ala, y cuando le conviene con la otra. Cuando le conviene es pañuelo verde, cuando le conviene es pañuelo celeste. No tiene ninguna convicción”.

“Lo de Macri fue una estafa. Es un modelo inhumano que lo justifican con la meritocracia y ninguno de ellos tiene ningún merito”, criticó Grabois a Cambiemos. “Hasta la clase media alta perdió con el macrismo, ganó solo el 10% más rico del país”, concluyó.

Con información de www.infobae.com