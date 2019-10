Germán Garavano: “La Corte es tan independiente que parece opositora”

Luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional una resolución del Ministerio de Justicia, que reducía las indemnizaciones de los exiliados durante la última dictadura militar respecto a quienes fueron detenidos en el país, Germán Garavano dejó una frase con cierta suspicacia al definir el accionar del máximo tribunal, que viene fallando en contra del Gobierno.

“Quiero creer que es una Corte independiente, tan independiente es que parece opositora. Pero realmente es una Corte independiente, me parece”, dijo el ministro entre sonrisas.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario aclaró que el fallo sobre las indemnizaciones “no es adverso al Gobierno, es adverso al Estado y a todos los argentinos”, y explicó que “equipara la situación de los exiliados con los detenidos durante la dictadura que, sabiendo que son situaciones muy dramáticas las dos, son totalmente diferentes”.

Consultado sobre la liberación de varios presos K vinculados a causas de corrupción (los últimos, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa) y la posible relación con los resultados de las PASO y un posible cambio de gobierno con las elecciones presidenciales del 27 de octubre, el ministro dijo: "Quiero creer que no es así", y aseguró que de serlo, "sería peligroso porque podría anticipar un esquema de impunidad sobre hechos de corrupción que todos vimos”

En esa línea, destacó que “por primera vez en el país hay ex funcionarios de altísimo nivel ya condenados, incluso con sentencia firme”, como los casos de Julio De Vido y Amado Boudou, entre otros.

Sobre este tema consideró que "la gente no tolera la impunidad", y planteó: “Lo que se verá en los próximos meses es si Argentina vuelve a un fenómeno de impunidad que tuvo previamente, y no sólo por la corrupción sino también por el narcotráfico o la criminalidad común, donde el sistema de Justicia parecía no funcionar”.

A partir de esto, destacó el rol de la gestión que integra y aseguró: "Este gobierno le dio a la Justicia herramientas legales para ser más ágil y efectiva".

Además, manifestó preocupación por las demoras de los inicios de los juicios orales por casos de corrupción y consideró: “A veces algún juez por oportunista o por querer acercarse al calor político sobreactúa determinadas cosas pero hoy los jueces tienen herramientas para actuar con absoluta independencia”.

A pesar de las críticas, para Garavano, “Comodoro Py tiene todas las condiciones para ser independiente del calendario político”.

Con información de www.clarin.com