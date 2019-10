Talento de familia: las primeras fotos como modelo de Francesca, la hija de Wanda Nara

Wanda Nara disfruta mucha de su presencia en las redes sociales y le encanta compartir momentos que ocurren en su vida, tanto personal como profesional. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, la modelo suele subir imágenes de sus sesiones de fotos donde luce conjuntos que siguen las últimas tendencias o con looks de maquillaje espectaculares, que generalmente son obra de su maquillador y amigo Kenny Palacios. Además, lanzó su marca de cosméticos, que por ahora incluye seis labiales en distintos colores.

Esta vez, Wanda Nara cedió el protagonismo para dárselo a alguien que comparte su habilidad para posar frente a la cámara. Su hija Francesca Icardi, de 4 años de edad, lleva en su sangre la vocación de su mamá y tuvo su primera sesión de fotos, que fueron capturadas por la italiana Gaia Marconi.

Esta fotógrafa ya fotografió a Wanda en varias ocasiones anteriormente y suele enfocarse en campañas que ponen el rostro y el maquillaje primero. El caso de Francesa no fue la excepción: la pequeña posó con una campera de jean llena de parches bordados y cuello de corderito blanco, que combinó con un labial en un tono rojo fuerte. Las fotos acumularon miles de likes. La que más “me gusta” tiene, logró superar los 74 mil en apenas 12 horas.

Wanda Nara no tiene la sección de comentarios habilitada para todo el mundo, sino que solamente pueden comentar aquellas personas que ella misma sigue. Sin embargo, las fotos juntaron varios mensajes de parte de las personas cercanas a la modelo, quienes expresaron su ternura y admiración por Francesca. Algunos de esos fueron los siguientes: “Más que hermosa”, “Divina!”, “Muñeca”, “Qué hermosa!”, “So cute”, “Bellísima”, “Bella Franchu”, “Super Franci”, “Te morfo Franchu”, “Bella Franci”, “Franchu is so cute”.