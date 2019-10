Está enorme: Antonela Rocuzzo posó junto a su hijo Ciro y llenaron las redes de ternura

Antonela Roccuzzo decidió compartir una tierna postal junto a su hijo menor Ciro y cautivó a todos. Resulta que el más pequeño del clan Messi había despertado muchas curiosidades en varios usuarios de las redes. Principalmente porque en pocas fotografías solía aparecer; además las redes sociales son amantes de la creación de conspiración y mitos virtuales que muchos comparten.

Sin embargo, la familia instalada en Europa no se escandalizó en ningún momento e incluso la vida de ellos continuó con naturalidad. Más de una vez, Antonela Roccuzzo subió fotos con su bebito en brazos, jugando e incluso con sus hermanos: Mateo y Thiago. De la mano de un reconocido fotográfo, Mercé Rial, la botinera más linda se animó a posar junto al bebito.

El resultado fue una tierna postal para el recuerdo donde los dos sonrien con cariño. De esta manera, Ciro se lo vio mucho más grande y con sus rulos destacándose. Antonela Roccuzzo le dedicó unas tiernas palabras al expresarle su amor y utilizar emojis de corazones en cada oración.

Recordemos que las teorías sobre la existencia o no del bebé en el último tiempo habían aumento tras la entrega de los premios The Best. Se habían celebrado en Milán, de la mano de FIFA y tras el triunfo de Messi, en la foto familiar el pequeño no estaba. Según había explicado el 10, traer al más pequeño era muy complicado.

Por eso se había quedado en Barcelona y los demás varonsitos habían viajado a disfrutar de un encuentro con todos sus ídolos de fútbol ( además de su papá, claro.)