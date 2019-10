Penélope Cruz visitó a Eva de Dominici y a su bebé en la clínica pero llamó la atención de todos por su calzado

El lunes por la mañana se dio a conocer la noticia de que Eva de Dominici había dado a luz a su primer hijo, fruto de su amor con Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz. En las últimas horas, la reconocida actriz se tomó un avión desde España a Los Ángeles para visitar a su sobrino.

Acostumbrado a ver a Penélope Cruz siempre increíblemente vestida y maquillada, las fotografías que le tomaron afuera de la clínica llamaron la atención de todos en las redes sociales. La artista prefirió dejar el glamour de lado y realizó la visita lo más cómoda posible: en ojotas.

Los paparazzis de Los Ángeles captaron el momento del encuentro entre Penélope Cruz y su hermano durante la visita al pequeño Cairo. Luego, fueron vistos afuera de un restaurante de comida brasilera y se los vio fumando un cigarrillo afuera de la clínica.

La noticia del embarazo de Eva De Dominici se dio a conocer recién en el octavo mes. La actriz protagonizó la tapa de la Revista Gente donde posó en bikini luciendo su enorme panza. En la entrevista, dio las razones por las cuales transitó su embarazo en silencio.

“Elegir atravesar este proceso alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡mamá!”, señaló y agregó: “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez me seduce por completo”.

Penélope Cruz, por su parte, también se refirió al embarazo de la actriz. “Estoy muy emocionada de volver a ser tía. Ver crecer a la familia es lo más maravilloso del mundo”, aseguró durante la presentación de una colección de joyas que ella misma diseñó para la marca Majorica.

Con respecto a la maternidad, hace algunos meses Penélope Cruz explicó: “Esta imagen que te da la sociedad es que tienes que ser una supermujer, que debes salir del hospital en 24 horas, con tacones altos. No, ya eres una supermujer. Todas somos supermujeres, las que tenemos hijos y las que no“.