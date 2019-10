Preocupación por la salud de Miley Cyrus después de que ingresó al hospital

Los fanáticos de Miley Cyrus se asustaron luego de que la cantante tuvo que ingresar de urgencia a un hospital, algo de lo que nos enteramos porque la cantante lo publicó en sus redes sociales. La artista se encuentra al cuidado de su madre y de su nuevo novio, Cody Simpson.

De momento nadie cercano a Miley Cyrus confirmó que es lo que obligó a la joven a tener que ir a un hospital. No obstante, parece que se trataría de una amigdalitis. La artista sorprendió a sus fanáticos subiendo a los stories de su Instagram una foto de ella tumbada en una cama, con una bata de hospital y una vía intravenosa.

Aunque no es la única imagen que Miley Cyrus nos mostró de su ingreso hospitalario. La cantante también se sacó una foto ante el espejo y pidió con todas sus fuerzas poder recuperarse a tiempo para su próxima actuación: “¡Intento sanar lo más rápido posible para llegar a Gorillapalooza con The Ellen Show, Portia De Rossi y Bruno Mars este fin de semana! ¡Enviadme buenas vibraciones! Espero que los dioses y las estrellas del Rock me envíen un impulso de pillería y me ayuden a patear esta mierda a la basura de donde pertenece”, escribió la joven.

Además, la cantante contó que su madre estaba con ella y que fue justamente ella quien se encargo de lavarle la cabeza: “Como te presentas ante ti misma puede determinar como te sientes. Gracias mamá por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor lavándome el pelo. ¡Mi madre es la mejor!”.

Pero eso no fue todo, ya que Miley Cyrus también comentó que se encontraba esperando la visita de un amigo. Luego de tres horas, subió a sus stories de Instagram, una foto en blanco y negro con Cody Simpson, su rumoreado nuevo novio. En la misma se puede ver a los dos cantantes tumbados en la cama con una guitarra y rodeados de pétalos de rosas. Lo cual confirmaría que su relación se encuentra en un gran momento.