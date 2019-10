Bonafede está furioso y ojo que "este juna"

"El Ministerio de Salud le debe 25 millones de pesos al Hospital", disparó Silvio Bonafede.

No se viven horas muy felices en los pasillos del Hospital Jaime Ferré. Una historia que ya lleva varias páginas y tiene declaraciones cruzadas muy fuertes, que hablan de la economía del nosocomio local.

Suspensión de reuniones y dichos totalmente contradictorios en cada uno de sus protagonistas llevan a que hoy escribamos una hoja más, que tienen una efervescencia importante.

Esta vez fue el turno del Concejal del PJ, Silvio Bonafede que conoce como pocos los pasillos del Hospital. Con más de 40 años de experiencia en el área, Bonafede se mostró muy enojado con los dichos de la Ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, quién aseguró, entre otras cosas, que los sueldos del personal están al día y que la provincia no iba a abandonar al Hospital. "El Ministerio de Salud le debe 25 millones de pesos al Hospital", comenzó diciendo el doctor .

"Leí las declaraciones de la Ministra, de que nosotros, con Brenda Vimo no tenemos ningún papel escrito del gobernador electo para ir a hablar de salud con ella o del Hospital de Rafaela. Hay que aclararle que yo hasta el 10 de diciembre soy un concejal de la ciudad y la doctora es secretaria de Desarrollo Social del Municipio".... comenzó diciendo y sostuvo que "es información pública la que solicitamos, es un derecho", dijo a este Medio.

Recordemos que hubo un acuerdo de los funcionarios con el Dr. Jorge Bertram, director del Hospital Jaime Ferré para acercarse a hablar de números. Bonafede contó que tiene a su hijo trabajando en el Hospital (Nicolás, coordinador de la guardia) y que como representante del concejo concurre asiduamente a las asambleas. "Anoche hubo una (por el martes) y tocamos una serie de temas. Hay que decir que hace 15 días atrás la Ministra Uboldi estuvo de acuerdo y lo mandó al Dr. Ernesto Bosco, quienes anoche estuvieron presentes en la reunión junto con el Dr. Gabriel Cáceres, Diego Lanzotti y el mismo Bertram, para hablar de recursos humanos el pasado viernes. Cuando lo llamo a Bertram para ir a la reunión, me dijo que se había suspendido y empezó con una larga historia de que hay un folio de 400 hojas... es decir, una reunión hecha a distancia de la Ministra, ya que lo mandó a Bosco para que nos de toda la información. Ya no me sorprende todo este tipo de cosas...", expresó el doctor, contando detalles de aquella famosa reunión suspendida a fines de la semana pasada.

MÁS ENOJO

Después de decir que ya no le sorprenden los manejos de las autoridades que representan la provincia, el concejal del PJ dijo que "ahora nos empezamos a enterar de cosas que a mi entender son graves", expresó, haciendo alusión a la asamblea del martes por la noche y criticando el pobre informe técnico del director: "dijeron que la cooperadora le da un aire acondicionado al vacunatorio, hablaron del nombramiento de la jefa de pediatría y que otras cosas que no duraron más de 4 minutos. Ahí fue cuando le pregunté al Dr. Bertram qué explicación daba a las deudas que el Hospital tenía con médicos de guardia, administrativos y enfermeras. Entonces se le pidió a Bertram que pague los sueldos con el dinero que manda el Municipio. Todos sabemos que ese dinero tiene cargos y que se utilizan para la atención primaria de la salud y esto es, obviamente, responsabilidad del gobierno de la provincia pagar estos sueldos que son de varios meses atrás", exclamó.

En tanto, en otro tramo de la nota, Bonafede dijo que luego de las discusiones llegó el informe administrativo donde indica que el Ministerio de Salud de la Provincia le debe el nosocomio local 25 millones de pesos. "Nos enteramos de ese número, yo algo ya sabía. Una cifra que se estableció hace un mes atrás, entonces es para preocuparse. Hablé con una doctora, y me dijo que faltan toallitas de papel en el quirófano, no hay agujas... Y la visión de la Ministra es que los insumos están todos. Es un caos todo, nosotros propusimos este tipo de reuniones con el aval que nos dan los cargos públicos es para buenos fines, no para otra cosa", expresó enojado Bonafede.

Este enojo del concejal se disparó primero por la suspensión de la reunión la semana pasada y porque la Ministra dijo que "los sueldos se están pagando en tiempo y en forma y esta provincia continúa aplicando la cláusula gatillo para la aplicación del sueldo. Con respecto al funcionamiento de los servicios, nosotros no tenemos un reporte de que la Guardia no tiene insumos, de que no se pueda trabajar en la terapia intensiva o en la clínica. Los cargos que se habían gestionado, nos hemos sentado con los gremios, hicimos una oferta y se espera una respuesta. Pero el diálogo es fluido y de ninguna manera estamos abandonando el Hospital y nosotros seguimos gestionando hasta el mes de diciembre", había dicho la funcionaria provincial.

Entre risas, y en un tono muy irónico, Bonafede le contestó diciendo que "se adeudan sueldos desde el mes de junio, a los médicos de guardia. Son sueldos miserables, y hay un médico que se le debe más de un año. Hay cosas que no se pueden defender", finalizó.

¿Qué es lo que se viene? Esperar. Eso fue lo que dijo Bonafede ante esta situación. Esperar a mantener un encuentro con los funcionarios provinciales y ver cómo sigue esta historia, que como bien contamos, ya tiene un par de páginas más.

Con información de La Opinión