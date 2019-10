Victoria Donda: “En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos que dan espectacularidad para lograr más votos”

Victoria Donda se refirió al episodio que vivió días atrás cuando intentó evitar que se lleven detenido a un vendedor ambulante de 18 años que la Policía, tras averiguar sus antecedentes, comprobó que tenía pedido de captura. Al respecto la candidata del Frente de Todos criticó el accionar del Gobierno Nacional en materia de seguridad: “En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos que dan espectacularidad a la población para lograr más votos”.

Donda cargó contra el operativo de “control poblacional" que ejerció la fuerza de seguridad con el chico de 18 años al solicitarle el Documento Nacional de Identidad. Al respectó contó que el joven le dijo: “Estaba vendiendo pañuelos y me detuvieron”. “Se ve que extendieron el operativo a otros puntos porque el decreto dice que iba a ser solamente en estaciones de trenes", cuestionó la diputada en diálogo con LNE.

Finalmente se comprobó que Brian Joel Melián Maidana, el joven al que la legisladora asesoró jurídicamente, tenía 11 causas y 3 pedidos de captura. “Si sabía que tenía pedido de captura decía que lo lleven al Tribunal de menores, hagan verificación de domicilio para dejar de exponer a esta persona. Lo tuvieron dos horas sentado en Callao y Corrientes”, continuó criticando el operativo. “No traté de impedir el procedimiento", se defendió y agregó: “Un chico de 18 años que pesa 50 kilos rodeado de cuatro efectivos policiales, ¿vos qué haces?”, se preguntó la diputada.

"Es un problema que no haya seguridad pero no se resuelve con este tipo de operativos. “Un chico de 18 años que vive en Florencio Varela, que tenía que ir a juicio en 2017, en estos dos años provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gobierno Nacional bajo el mismo signo político, ¿no lo podían buscar? ¿Tantos elementos tenía para profugarse durante tanto tiempo o no les interesaba buscarlo?”, se preguntó Donda y cargó contra Juntos por el Cambio: “En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos que dan espectacularidad a la población para lograr más votos”.

En otro fragmento de la entrevista, la legisladora de Somos se refirió a su retorno al kirchnerismo. “Dije muchas cosas de Cristina, algunas las mantengo y otras me equivoqué. Cuando uno no está en el gobierno pide más de lo que se puede hacer”, expresó. Al respecto de las críticas que mantiene para con la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, dijo: “Mantengo que lo de Milani (Cesar) y la forma de accionar ante la masacre de Once fueron errores, después entré en una vorágine de oposición”, agregó. Sin embargo destacó que durante el kirchnerismo “voté las leyes más importantes”.

Victoria Donda también fue crítica con su postura en el 2015: “No voté ni a Scioli (Daniel), ni a Macri (Mauricio) y fue un error”. En es sentido sostuvo que si hubiera ganado el ex gobernador bonaerense “quizás estaríamos un poco mejor”. “Cuando salí a proponer el voto en blanco no me imaginé el desastre que iba a terminar siendo este país”, agregó.

Sobre el armado del Frente de Todos sostuvo que “todos y todas cambiamos, ninguno es el mismo”. Consultada sobre la figura de Cristina Kirchner, destacó que haya sido candidata a vicepresidente impulsando “a un hombre conciliador como Alberto Fernández". Luego reveló que “si Cristina era la candidata se hubiese dispersado la oposición”.

Sobre las insultos -algunos misóginos- que recibió de parte de dirigentes K, Donda fue contundente: “Perdoné delitos de lesa humanidad, puedo perdonar que me digan puta”. Contó que a su “papá de crianza, mi apropiador, lo perdoné en términos personales. Lo mínimo que puedo hacer es sentarme a hablar con aquellos y aquellas que me ofendieron o yo pude haber ofendido”, enfatizó.

Consultada por las alarmantes cifras de pobreza, respondió que “son daños colaterales del modelo de gobierno, saben que no cierra con los 40 millones de argentinos adentro”. “No entiendo como quienes son tan eficientes para hacer plata para si mismos son tan ineficientes para cuidar la del Estado”. “Prometieron pobreza cero y terminan con la emergencia alimentaria”, concluyó.

