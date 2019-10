Alberto Fernández advirtió que el país “está virtualmente defaulteado, el Gobierno dijo que no puede pagar”

A diferencia del tono reflexivo que mantuvo en los últimos días, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, retomó este jueves las críticas al gobierno de Mauricio Macri y advirtió que el país "está virtualmente defaulteado".

En una extensa entrevista, el ex jefe de Gabinete hizo un amplio recorrido sobre diversos temas, entre los que adelantó qué rol tendrá Cristina Kirchner en su eventual gestión.

"Vivimos en un país que está virtualmente defaulteado. Han dicho que no puede pagar, con un déficit fiscal altísimo y ves al Presidente diciendo que después del 10 de diciembre ganancias baja del 35 al 20%, y uno se pregunta ¿Estará viendo los números de su propia administración? Porque uno ve todo tan negativo en materia económica que llama la atención esa actitud”, apuntó.

En declaraciones a radio La Red, el ex jefe de Gabinete afirmó que "el Gobierno pasa de la negación a la terquedad, hacen lo que creen que pueden hacer", y dijo que los representantes del oficialismo "tienen un discurso extremado hacia un sector".

Fernández, quien decidió “enfriar” su campaña electoral, a diferencia de Macri, que suma un acto proselitista por día con sus marchas del “Sí, se puede”, afirmó que “es impactante” que el Presidente “diga que escuchó, porque uno fue viendo el deterioro del día a día y la falta de reacción del gobierno. Y cuando reaccionó lo hizo siempre para peor, no para mejor”.

“Cuando miro el presente siento una suerte de deja vú, siento que estoy volviendo a entrar a la Casa de Gobierno en mayo de 2003, porque Macri generó un escenario similar al que generó la salida de la convertibilidad en Argentina. Siento que hay una caída sostenida de dólares que el Gobierno no tiene idea de cómo pararla. En diciembre espero un escenario de muy bajas reservas, de entre 10 y 11 mil millones de dólares. No sé si alguna vez Macri se dio cuenta del desastre que hizo”, advirtió.

Tras asegurar que no tiene diálogo con el mandatario “desde hace mucho tiempo”, el candidato del Frente de Todos apuntó contra la deuda que obtuvo el Gobierno, particularmente, la contraída con el Fondo Monetario Internacional. Según Fernández, “hace un año y medio nadie hablaba del FMI y ahora tenemos la deuda más alta que el Fondo tiene en su haber, el crédito más importante que ha dado”.

Además, dijo que el Gobierno de Néstor Kirchner “pasó a la historia, entre comillas, por haberle pagado al fondo 9.800 millones de dólares al fondo, esa era la deuda que Argentina había acumulado desde el año 1957 al 2005”, y recordó que “Macri en un año tomó una deuda que fue seis veces esa”.

Cristina, la elección, el llamado al diálogo y su eventual Gabinete

Durante la extensa entrevista, Fernández, el candidato más votado de las PASO, advirtió que “no está definida la elección, ninguna elección se define hasta que se cuenta el último voto”. Si bien reconoció que “en las primarias hubo una buena diferencia y las encuestas dicen que esa diferencia se amplió”, advirtió que “hay que seguir trabajando”.

Además, reconoció que tiene "bastante definido cómo tiene que ser el cuadro de cercanía en la gestión", y adelantó que convocará "a gente idónea y honesta" para su eventual Gabinete.

“Si yo hoy digo quién sería el ministro de Justicia, lo expongo a la Argentina, un país que ha hecho biografía no autorizadas hasta de San Martín, que cuando alguien triunfa lo único que hace es ver cómo lo denigran, y no quiero que denigren a nadie, quiero que nos dejen trabajar. Cuando llegue el momento vamos a salir a decirle a los argentinos quiénes serán mis ministros”, añadió.

Además, contó que quiere "un ministro de Economía fuerte", que no piensa segmentar esa cartera, y le hizo un guiño a Roberto Lavagna, el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna: "Lo aprendí en 2003, él fue quien me pidió unificar el Ministerio (cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner).

En ese punto, fue consultado sobre si su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, tendría injerencia en la elección de sus ministros. "Cero, cero por ciento". "Si la pregunta es sí voy a trabajar con Cristina en el gobierno, la respuesta es que sí. Porque Cristina es una mujer con ocho años de experiencia en la presidencia, una dirigente política de envergadura y puede ayudar en mucho a sacar a este país adelante. No voy a prescindir de ella, claro que no”, aclaró.

En ese punto, volvió a hablar sobre Florencio Randazzo, el ex ministro kirchnerista que se sumó la semana pasada a la campaña del Frente de Todos, luego de haber enfrentado a la ex presidenta Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2017. "Si las condiciones se dan, podría ser", respondió al ser consultado sobre si el oriundo de Chivilcoy podría ocupar algún ministerio.

Consultado sobre si, en caso de ser elegido presidente convocaría a dirigentes de la oposición (tal como adelantó Macri que haría), afirmó que "el diálogo siempre es bueno, aún con los que se equivocaron mucho". "Yo me imagino hablando con todos porque la política es dialogar, de eso no tengo dudas. Lo que no estoy muy seguro es qué pueda aportar alguien que ha generado este caos", sostuvo.

Otras frases de Alberto Fernández

- “Es verdad que los bienes personales no están bien gravados en Argentina porque algunos tienen ventajas sobre otros”.

- “Lo escucho a (Miguel) Pichetto decir cosas sobre Axel y créanmelo que me río ¿Alguien seriamente piensa que se le va a sacar la casa a alguien para una revolución que no existe?. No tiene sentido tomarlo en serio a Pichetto”.

- “Tenemos que hacer algo para que Venezuela recupere el diálogo, para que la violencia cese, para que sus instituciones funcionen y para que todos los venezolanos vuelvan a su país. Esta es mi posición, que se parece mucho a la de Uruguay y México. El problema es qué hace la Argentina. El Grupo de Lima hasta hoy actuó en apoyo de una posición intervencionista que yo no comparto, con Macri y Bolsonaro a la cabeza”.

- "Quisiera que diciembre no sea conflictivo, y confío en que la gente tenga una nueva esperanza y expectativa para ayudarnos a sacar al país de este crisis, y sacar a la gente que menos tiene que son los que más sufren”.

- “Lo único que le pedí a Macri cuando hablamos después de las PASO es que cuidara las reservas, y parece que lo hiciera adrede porque está perdiendo 100 millones de dólares a diario. Espero que Dios no permita que Macri siga haciendo lo que está haciendo”.

Con información de www.clarin.com