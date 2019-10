Mauricio Macri llevó la marcha de “Sí se puede” a Salta: “Tres años y medio no es tiempo suficiente para solucionar los problemas”

En una nueva marcha del “Sí se puede”, el presidente y candidato a la reelección Mauricio Macri insistió este jueves en que “tres años y medio no es tiempo suficiente para solucionar todos los problemas que arrastramos”, e hizo un paralelismo con su gestión en Boca Juniors y en la Ciudad de Buenos Aires.

“Nos tenemos que dar tiempo para resolver las cosas. Es lo mismo, valga la diferencia y la distancia, que me pasó en Boca y en la Ciudad. Cuando nos dimos ese tiempo, resolvimos hasta lo que parecía imposible. Y eso es lo que va a pasar en el país, vamos a resolver todos los problemas trabajando juntos, diciéndonos la verdad, con honestidad y respetando el federalismo”, afirmó.

Durante el acto en el Monumento al General Güemes en la ciudad de Salta, el jefe de Estado remarcó que “jugarse por el cambio no ha sido fácil, en especial desde abril del año pasado”. “Sé lo que es no llegar a fin de mes, sentir el agobio, la angustia. Pero todo lo que hemos hecho no fue en vano porque estamos sobre bases más sólidas para crecer como nunca hemos crecido. Ahora viene el trabajo y el alivio a fin de mes”, señaló.

Acompañado por un importante número de seguidores, Macri afirmó que “no solo creemos que la elección -del 27 de octubre- se puede dar vuelta, estamos convencidos de que podemos dar vuelta el país definitivamente”.

“Ahora tienen que usar estar energía para ir a sus casa y convencer al que tenemos al lado y está dolido, decirle que compartimos los mismos valores”, añadió.

Como ya había dicho el día previo durante su paso con el “Sí se puede” en Posadas, el Presidente llamó a “fiscalizar, cuidar nuestro voto” y utilizar los celulares para “participar en redes defendiendo sus convicciones”.

Tras llegar a la provincia y horas antes del acto, Macri recorrió una serie de obras de urbanización que mejoraron la calidad de vida de las casi 150 familias que viven en la localidad de El Mollar, ubicada a 50 kilómetros al sur de la capital provincial.

Los trabajos, iniciados en el año 2017 y ya finalizados, demandaron una inversión de más de 34 millones de pesos y forman parte del Plan Integral de Hábitat y Vivienda que lleva adelante el Ministerio del Interior de la Nación.

Macri realizó la visita a El Mollar, ubicado en una zona rural del departamento de Chicoana, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el senador nacional por Salta Juan Carlos Romero.

Las obras contemplan la instalación del primer sistema de desagües cloacales (incluyen las conexiones domiciliarias) y pluviales y la construcción de una planta de tratamiento compacta completa. Con la conexión domiciliaria a la red cloacal para todos los vecinos de El Mollar, el municipio pasó de tener del 70 al 80 por ciento de cobertura.

