A Brenda la Vimo furiosa

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, la doctora Brenda Vimo, formalizó una nueva muestra de carácter esta semana con declaraciones nada diplomáticas respecto a una colega del área de la medicina: la ministra de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi. Como la situación financiera del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela está en terapia intensiva, Vimo y el concejal Silvio Bonafede -también médico, además ex director del efector de salud y representante del Concejo en el Consejo de Administración del SAMCo- reforzaron su participación en reuniones para conocer detalles del funcionamiento, de los servicios, de los recursos disponibles o faltantes y bastante más.

Como a nadie le gusta que los controles, como dice el auditor General de la Nación, el santafesino Oscar Lamberto, en el Hospital y puntualmente en el Ministerio de Salud de la Provincia se sintieron invadidos y consideraron algo así como una intromisión la presencia de Vimo en reuniones que alguien bautizó como de "transición".

El contexto de esta disputa es el recambio que se aproxima en el Gobierno de Santa Fe, con Miguel Lifschitz y todos los funcionarios socialistas y algunos pocos radicales abandonando la Casa Gris y desocupando las sillas para que Omar Perotti y su tropa peronista -invisible por cierto, ya que nadie asoma con una bendición oficial que lo coloque en el gabinete o cerca del mismo-.

En Rafaela, el Hospital está bajo la conducción de Jorge Bertram, quien alguna vez fue candidato a concejal por el radicalismo frentista. Se trata de una designación política, por lo tanto es factible que pueda haber cambios en la cúpula directiva que se ocupa de administrar los servicios de salud y no tanto lo económico.

Mientras tanto, Uboldi consideró que "nosotros no iniciamos ninguna transición en salud" y que no abandonaría en términos económicos al Hospital rafaelino. De todos modos, admitió dificultades y deudas que datan de mayo -premio a la paciencia para los proveedores que no pueden cobrarle a la Provincia pero deben pagarle los impuestos, a la Nación también y hasta quizás salarios en tiempo y forma-.

Pero no es gratis, los servicios pierden calidad. Bonafede, en una entrevista con LA OPINION, lo definió clarito en pocas palabras: no hay insumos suficientes en la Guardia y en terapia intensiva, faltan medicamentos e incluso se adeudan sueldos. Gravísimo.

Y Vimo directamente se sintió defraudada por Uboldi. De esta forma anticipó la personalidad que desplegará una vez que asuma en el Concejo el 10 de diciembre, donde el PJ continuará en minoría con un bloque que también conformarán Jorge Muriel y Juan Senn (Bonafede y Eva Garrappa finalizan sus mandatos).

Con información de La Opinión