La mayoría de los empresarios quiere que el próximo ministro de Economía sea Lavagna

“Casi cuatro de cada 10 empresarios pequeños, medianos y grandes de la Argentina quieren que el próximo ministro de Economía sea Roberto Lavagna, quien ocupó el cargo entre el 2002 y 2005″, reveló una encuesta de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. El sondeo fue respondido por 100 empresarios de pymes y de grandes compañías, tanto locales como internacionales.

“Lavagna es candidato presidencial de Consenso Federal, que tiene miembros peronistas, radicales y socialistas. Y en las PASO del 11 de agosto sacó el 8,1% de los votos. El economista quedó por detrás del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, que se alzó con el 47,8% de los votos válidos. Mientras que el presidente y postulantes a la reelección, Mauricio Macri, sacó el 31,8 por ciento”, recordó la casa de estudios.

“Las consultas fueron sobre algunas percepciones de la etapa gobernada por Macri y de lo que se viene en materia de economía como el precio del dólar, inflación, políticas económicas y sus principales decisiones. Los empresarios respondieron que los dirigentes que prefieren para que lideren el ministerio de Economía son: Lavagna (35%), Guillermo Nielsen (25%), Martín Redrado (15%), Matías Kulfas (6%) y Emannuel Álvarez Agis (4%). No sabe quedó con el 15 por ciento”, precisó el informe.

“La mitad de los empresarios que respondieron sostuvieron que el precio del dolar ideal sería entre $50 y $60. Un 30% lo posicionó en un nivel superior a $60 y un 20% debajo de los $50. Mientras que el 35% eligió la conveniencia de dolarizar la economía debido a la cultura bimonetaria del país, mientras que el 60% lo desechó y el 5% no eligió una posición sobre el tema”, continuó el texto.

“La mayoría (un 67%) afirmó que la mala praxis de la política económica del Ejecutivo actual fue más resonante que la herencia recibida y el 33% restante no se alineó a esa afirmación. El 80% de los consultados dijo que Vaca Muerta es el principal proyecto de la Argentina en la década que empieza, el 16% resaltó que no lo es y un 4% contestó que no lo sabe o prefirió no manifestarse”, concluyó la investigación.

