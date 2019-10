El increíble Luis "Changui" Cáceres

Sin lugar a dudas, Luis "Changui" Cáceres es un ejemplo a seguir, fundamentalmente por mantener intactas sus convicciones y nunca doblegarse pese a que a lo largo de tantos años de militancias los ofrecimientos para apartarse del camino seguramente fueron muchos.

Es importante recordar que "Changui" fue protagonista del “alfonsinazo” electoral de 1985. Apadrinado por Raúl Alfonsín, el dirigente de la Junta Coordinadora arrasó como candidato a diputado por Santa Fe. Su época de gloria fue militando con dirigentes de la talla de Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Carlos Becerra y Raúl Baglini.

A diferencia de Leopoldo Moreau que desde hace varios años atrás se fue con el Kirchnerismo, Cáceres mantuvo intactas sus convicciones y las del partido Radical, permaneciendo firme y luchando desde adentro, convencido que es mejor quebrarse pero nunca doblarse, base fundamental del Radicalismo.

Desde el año 2015 viene cuestionando abiertamente el papel de la dirigencia de la UCR y la alianza con el Macrismo: “No veo punto de contacto entre el Macrismo y la Unión Cívica Radical, no tiene nada que ver, el Radicalismo es un partido social demócrata, nunca neo liberal", supo decir en muchas oportunidades.

Sus cuestionamientos a la actual dirigencia del partido también lo llevaron a decir:

"Veo un radicalismo que existe, que está alarmado. En algunos casos los que tienen más furor militante y que no se les ha apagado la llama no tienen ámbito donde volcar sus inquietudes, no tienen un oído que los escuche. Es una mayoría, desde el punto de vista cuantitativo, la que está en esa situación. Muchos se fueron a la casa, otros a una ONG para hacer algo.

En paralelo veo a quienes detentan el sello del partido, que son los menos, pero que tiene absolutamente los resortes, llamémoslos “orgánicos”, una organicidad que no existe y no funciona en sus manos, y lo que pueda haber del poder económico que está ahí.

Lo cuantitativo por un lado y los que manejan el sello por el otro. ¿Qué es lo que uno pretende? Ir sembrando, amuchando, juntando esas voces que no son escuchadas, esas inquietudes que están y se quieren manifestar, pero no tienen cómo, ni dónde, y tratar de llegar a noviembre con una convención nacional de la militancia, con el mismo número, con voz y con voto en esa participación, que la misma Carta Orgánica establece para cada provincia, y ahí tomar definiciones sobre el camino a seguir"

Hace poco menos de una semana se conformó oficialmente la línea interna partidaria MNMR, Movimiento Nacional de la Militancia Radical, agrupación que lo tiene a Cáceres como una de las cabezas visibles, que junto a un grupo de entusiastas dirigentes como Jorge Wandelow y Gustavo Grinspun entre otros, recorren el país de punta a punta en la conformación de esta línea interna, con la misma fuerza y convicciones que tuvo en noviembre de 1968, cuando convocó a fundar la Junta Coordinadora a orillas de la Laguna Setúbal, preludio de lo que años más tarde se cristalizó con la llegada al poder de Raúl Ricardo Alfonsín.

"Nos quieren fumar en pipa", dijo Luis "Changui" Cáceres en 2017, alertando por el avance del PRO sobre el radicalismo, equivocado no estaba, hoy con el diario del Lunes podemos decir que nuevamente fue un visionario y que el Pro o Macrismo se "fumó en pipa" a la UCR y el regreso del Kirchnerismo es cuestión de días, más por desaciertos de un gobierno contrario a los intereses de la gran mayoría de los Argentinos, que por aciertos de quienes en 2015 dejaron el gobierno con muchos cuestionameintos, tantos que algunos se aventuraron a decir que nunca más volverían.

Uno se pregunta cuales son las intenciones en este renacer político de un dirigente que prácticamente lo dio todo y no le quedan cuentas pendientes con "su" partido?.

Cáceres mismo en diversos reportajes se encargó de contestarlo: “¿Qué es lo que uno pretende? Ir sembrando, amuchando, juntando esas voces que no son escuchadas, esas inquietudes que están y se quieren manifestar”.

Básicamente lo que "Changui" quiere es concientizar, evangelizar, para que las voces de los que piensan diferene se puedan escuchar y las decisiones no sean tomadas por un grupo de dirigentes que por lo visto en estos cuatro años de sociedad con el macrismo, muy mal le hicieron, no solo al partido Radical, sino, y seguramente es lo más grave, al país mismo.

"Si los que conducen la sigla partidaria no se avienen a un proceso de afiliación para purificar padrones y no se avienen a constituir juntas electorales transparentes, yo creo que va a quedar la sigla por un lado y los radicales con una estructura, dada a partir de las discusiones y lo que se decida, por otro lado. Así de corto", dice Cáceres con una marcada preocupación

Caminamos y seguiremos caminando tratando de prender una luz en el camino que pueda llegar a orientar y en esta orientación y en la marcha ir dándonos una organización que nos permita hacer realidad sueños y aspiraciones que tuvimos de viejas épocas, que todavía no vemos. Por una cuestión de años sé que no voy a ver el final feliz, pero por lo menos quiero y pretendo ver el inicio de lo que sería este final feliz,

Somos el partido de la causa contra el régimen, somos el partido que nace como la causa de los desposeídos, no tenemos nada que ver con estas situaciones de los últimos tiempos, denominado neoliberalismo y que está bastante en boga en el mundo y que para ser realmente implementados necesitan de condimentos represivos muy profundos, entonces creo que esto tiene que llevar a replantear cuál es la ubicación que tienen ciertos personajes en este momento afianzó aun más Cáceres el porqué de esta primavera militante.

Sin lugar a dudas dirigentes como "Changui" están siendo la excepción en una política desprestigiada y en decadencia.

Es de esperar que su ejemplo cunda y los Argentinos tengamos la posibilidad de expresar nuestras ideas libremente y con opciones, por que de eso se trata la Democracia de estos tiempos, de contar con opciones, y no conformarnos con alternativas mediocres, que nos vuelven cada día un poco más inservibles para una Nación que necesita de gente que piense y se exprese.